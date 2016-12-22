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Росстат зафиксировал остановку падения реальных доходов
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Росстат зафиксировал остановку падения реальных доходов
Экономика, 19 фев, 20:49
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Росстат зафиксировал остановку падения реальных доходов
Реальные доходы россиян в начале 2018 года показали нейтральную динамику. Это потому, что Росстат решил вычесть разовую выплату пенсионерам из показателя доходов за январь прошлого года
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Реальные располагаемые доходы граждан в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года, следует из предварительных данных Росстата (.doc). Таким образом, показатель прервал отрицательную динамику, которая фиксировалась 11 месяцев подряд. Но это произошло благодаря тому, что Росстат представил данные за январь без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб., которая была в январе 2017 года. Росстат указывает, что так сделано «в целях сопоставимости данных».

Это некорректная манипуляция, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По его мнению, правильней было бы представить фактические показатели, то есть рост доходов в январе 2017 года на 8,8% (с учетом разовой выплаты пенсионерам) и, соответственно, снижение в январе 2018-го на 7%, по его расчетам. А в дополнение — представить динамику, не учитывающую разовую выплату, как сделал Росстат.

Если быть последовательным, то Росстату следует корректировать и показатель за весь 2017 год, считает Тремасов. В таком случае падение доходов населения в прошлом году составило не 1,7%, а 2,2%, сказал он РБК.

Ранее, в январе, Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы населения (то есть доходы за вычетом обязательных платежей, с поправкой на инфляцию) в 2017 году сократились на 1,7%, хотя правительство в сентябре ожидало их роста по итогам года. Доходы россиян падают уже четыре года подряд.

Волатильность по доходам

Показателю динамики доходов свойственна большая волатильность, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Индикатор зарплат ведет себя достаточно предсказуемо, а индикатор доходов за счет того, что есть большая доля так называемых прочих доходов, которые отражают как раз разовую выплату [пенсионерам], доходы теневого сектора, там очень большая волатильность», — сказала РБК Орлова.

Она добавила, что Росстат повысил показатели по реальному и номинальному росту зарплат за четвертый квартал 2017 года. «Покупательная способность населения восстанавливается. Со временем показатель доходов должен подтянуться к динамике зарплат», — полагает Орлова. По оценке Тремасова, реальные доходы граждан смогут выйти на положительную динамику в первом полугодии 2018 года.

Средняя зарплата россиян в январе 2018 года, по оценке Росстата, выросла на 6,2% по сравнению с январем прошлого года. Номинальная средняя зарплата составила 38,4 тыс. руб.

В 2017 году реальный рост зарплат составил 3,5%, согласно обновившимся данным Росстата, это на 0,1 п.п. выше предыдущей оценки. Просроченная задолженность по зарплате на 1 февраля 2018 года составила 2,676 млрд руб. и выросла на 7,6% по сравнению с данными на 1 января.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: реальные доходы населения , Росстат
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