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Эксклюзив

СПБ Биржа попробует разморозить бумаги из Гонконга без лицензии OFAC

СПБ Биржа полагает, что гонконгские бумаги инвесторов получится разблокировать быстрее, чем все остальные иностранные активы, сказал РБК глава площадки. Это связано с тем, что для них не нужно получать индивидуальные лицензии OFAC
СПБ Биржа SPBE ₽109,4 +3,31% Купить
Евгений Сердюков
Евгений Сердюков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Разблокировка гонконгских бумаг может произойти «быстрее, [чем] других замороженных активов», так как она не связана с получением лицензий в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), рассказал в интервью РБК генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков.

«Трек по разблокировке акций гонконгских эмитентов, учитываемых в дружественных депозитариях, имеет собственное развитие и не связан с обращением за индивидуальными лицензиями [в OFAC]», — отметил Сердюков. Так как гонконгские активы не имеют непосредственной связи с американской юрисдикцией, не учитываются американскими финансовыми учреждениями, то напрямую санкционные ограничения на такие активы не распространяются, объяснил генеральный директор биржи. Исходя из этого, юристы площадки считают, что для разблокировки гонконгских активов лицензия OFAC не потребуется, уточнил Сердюков.

Но несмотря на то, что американские санкции напрямую не распространяются на гонконгские активы, СПБ Биржа все равно остановила торги ими со 2 ноября 2023 года (в этот день площадка попала под блокирующие санкции США), а уже купленные инвесторами бумаги оказались заблокированы. По словам Сердюкова, ограничения на распоряжение этими активами временные. Они «вызваны опасениями контрагентов из дружественных юрисдикций вторичных американских санкций, поэтому эти контрагенты применяют повышенный комплаенс». И этот комплаенс достаточно сложный и продолжительный, несмотря на то что Гонконг — дружественная юрисдикция, добавил Сердюков.

«Но процесс идет. Делаем все от нас зависящее, в том числе оперативно исполняем комплаенс-запросы наших контрагентов. Наши юристы рассчитывают, что разблокировка гонконгских активов может произойти быстрее, [чем] других замороженных активов», — рассказал Сердюков.

По оценке генерального директора СПБ Биржи, на гонконгские активы приходится порядка 6% от всех замороженных активов — чуть меньше $200 млн. «Есть за что биться», — резюмировал Сердюков. Общая сумма активов, замороженных в результате санкций США в отношении СПБ Биржи, составляет порядка $3 млрд.

СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов на $3 млрд из-за санкций
Инвестиции
Фото:Андрей Любимов / РБК

О том, что биржа работает над отдельным сценарием разблокировки гонконгских активов, ранее сообщал «Коммерсантъ». Для восстановления доступа к активам площадка планировала перевести их из СПБ Банка (депозитарий СПБ Биржи, который также находится под санкциями США) в другой неподсанкционный российский депозитарий. Одним из вариантов был депозитарий ИК «САВ Капитал», отмечало издание. При этом юристы говорили, что перемещение бумаг не решит проблему блокировки.

Для разблокировки остальных иностранных бумаг СПБ Биржа предложит инвесторам получить индивидуальные лицензии OFAC, отметил Сердюков. Биржа планирует предоставить инвесторам разработанные с юристами формы заявлений и инструкции по подаче заявок на сайте Минфина США.

После попадания под американские санкции СПБ Биржа остановила торги всеми иностранными активами, в том числе бумагами эмитентов из дружественных стран. Сейчас на площадке торгуются только бумаги российских эмитентов. В будущем СПБ Биржа планирует развивать срочный рынок и заниматься размещением подсанкционных эмитентов, рассказал Сердюков.

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СПБ Биржа заморозка Акции

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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