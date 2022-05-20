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Финансы ,  
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Сбербанк нашел замену уволившимся руководителям блоков

Ранее три руководителя блоков «Сеть продаж», «Управление благосостоянием» и «Финансы» попали под американские санкции и покинули должности. На их место Сбербанк назначил топ-менеджеров из других департаментов банка
Игорь Кобзарь
Игорь Кобзарь (Фото: press.sber.ru)

Сбербанк назначил новых руководителей блоков «Сеть продаж», «Управление благосостоянием» и «Финансы», кураторы которых ранее покинули свои должности, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Ранее о смене кураторов трех блоков «Сбера» сообщил источник ТАСС.

Так, руководителем блока «Сеть продаж» назначена председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина, исполняющим обязанности руководителя блока «Управление благосостоянием» — генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Игорь Кобзарь, исполняющим обязанности руководителя блока «Финансы» — директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

Старший вице-президент Сбербанка Чупина ушла с должности
Финансы
Юлия Чупина

Об уходе со своих должностей заместителей председателя правления Сбербанка Александра Бурико, Сергея Мальцева, а также члена правления Натальи Алымовой стало известно 17 мая. В банке они возглавляли блоки «Финансы», «Сеть продаж», и «Управление благосостоянием» соответственно.

8 мая Минфин США объявил, что Бурико, Мальцев и Алымова попали в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals, наиболее жесткий санкционный режим в США).

С начала российской операции на Украине Сбербанк покинули уже несколько топ-менеджеров. 25 февраля стало известно, что первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил досрочно сложить свои полномочия (ранее планировалось, что он уйдет 1 июня). Спустя сутки РБК узнал об увольнении исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Давида Рафаловского.

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16 мая банк покинули еще два топ-менеджера — старший вице-президент «Сбера», руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент и куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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