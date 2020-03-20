СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры»

По данным «Коммерсанта», следствие увеличило оценку ущерба от действий бывшего руководства банка «Югра», которое обвиняется в растрате

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Следствие предъявило окончательные обвинения бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ».

По делу проходят бывший президент «Югры» Алексей Нефедов и экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Как пишет газета, фигуранткой также стала директор московского филиала «Югры» Нина Чернова. Никто из них вину не признал, а ходатайства адвокатов были отклонены. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.

Источники газеты утверждают, что размер ущерба 7,5 млрд руб., о котором изначально заявляло следствие, теперь увеличился, поводом послужили результаты одной из проведенных экспертиз. Новую сумму собеседники газеты не назвали. При этом хищение более 280 млрд руб. в рамках второго дела в отношении бывших руководителей «Югры» продолжают расследовать. Фигуранты дела остаются под домашним арестом до 19 апреля.

Представители обвиняемых и СК отказались от комментариев газете. РБК направил запрос в Следственный комитет.