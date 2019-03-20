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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Финансы ,  
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ЦБ описал семь принципов поведения на финансовом рынке
Кодекс поведения будет носить рекомендательный характер. О необходимости его разработки в ЦБ заговорили в 2017 году, после письма аналитика «Альфа-Капитала», в котором он предсказал санацию крупных частных банков
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина  (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Семь основных принципов поведения участников финансового рынка регулятор изложил в проекте кодекса, опубликованном на сайте ЦБ. Как следует из сообщения, участникам финансового рынка предлагается​ обсудить этот документ.

Кодекс будет носить рекомендательный характер, но может использоваться «для этичного разрешения проблем недобросовестного поведения» участников рынка, сообщил регулятор. Обсуждение его положений планируется закончить ко второму полугодию.

По мнению ЦБ, участники рынка должны руководствоваться следующими принципами:

  1. Честность. Она сводится к добросовестному поведению на финансовом рынке, предотвращению конфликтов интересов, соблюдению взятых на себя обязательств. Она также подразумевает отказ от введения других лиц в заблуждение.
  2. Справедливость. Подразумевает равное отношение к правам инвесторов и потребителей.
  3. Транспарентность. В частности, потребителям должны быть понятны правила предоставления финансовых услуг, они также должны быть уведомлены о всех рисках.
  4. Защита. Участники рынка должны держать в безопасности не только данные клиентов, но и конфиденциальную информацию. ЦБ называет недопустимым ущемление чести и достоинства потребителей или психологическое давление на них.
  5. Профессионализм. Этот принцип включает в себя соблюдение законов и норм, наличие опыта и квалификации, исполнение обязанностей «с должной тщательностью, аккуратностью, обоснованностью и независимостью, в том числе при применении профессионального суждения». Также участники рынка должны использовать «ясные, точные и понятные» формулировки в отношении других финансовых организаций.
  6. Ответственность. Как следует из проекта ЦБ, речь идет не только об ответственности в случае нарушения законов, но и об ответственности перед своими клиентами и о соблюдении принципа финансового благоразумия.
  7. Целостность. Участники рынка должны соблюдать практики рыночного поведения, содействовать развитию рынка и росту доверия на нем, а также избегать действий, «ухудшающих репутацию финансового рынка в целом и отдельных финансовых организаций».

Разработать кодекс поведения Центробанк решил после письма директора по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова. В это письме, разосланном в августе 2017 года, назывались рисковыми четыре банка: «ФК Открытие», Бинбанк, МКБ и ПСБ. Впоследствии три банка из перечисленных попали под санацию. Письмо Гаврилова ЦБ приводило в качестве примера несоблюдения этических стандартов.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: ЦБ, кодекс поведения
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