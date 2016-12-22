ЦБ создаст кодекс этики финансистов после письма аналитика Гаврилова

ЦБ разрабатывает кодекс этического поведения участников финансового рынка. Одним из последних примеров неурегулированных ситуаций в финансовой сфере стало письмо аналитика Гаврилова о банках — кандидатах на санацию

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Банк России приступил к разработке кодекса этического поведения для участников финансового рынка, сообщил РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Задача кодекса — закрепить правила добросовестного поведения на финансовом рынке, чтобы обеспечить клиентам получение стандартизированных услуг в рамках общих принципов, исключить возможность двойного толкования тех или иных вопросов, а в конечном итоге — способствовать формированию цивилизованного, конкурентоспособного рынка, — пояснил Лях. — Например, в кодексе будет четко прописано, что недобросовестными практиками помимо манипулирования и инсайдерской торговли являются введение клиента в заблуждение недобросовестными аналитическими рекомендациями, сообщение о том, что позиция открыта, когда на самом деле не открывалась, рекомендации покупать бумагу, которую сам участник покупать не планирует, а порой продает».

Кодекс будет носить рекомендательный характер и закреплять общие подходы к оказанию финансовых услуг профессиональными участниками и аналитиками, уточнил Валерий Лях. «Несоблюдение кодекса не будет приводить к юридическим последствиям, но в конечном счете будет отрицательно влиять на репутацию участника рынка, а следовательно, и на доверие к нему розничного клиента и коллег по цеху», — отмечает Валерий Лях. По его словам, кодекс планируется внедрить в 2018 году.

Опрошенные РБК эксперты считают обоснованной разработку дополнительных норм добросовестного поведения на российском финансовом рынке. «Таким образом регулятор рассчитывает закрепить для российских участников практики, действующие для развитых рынков, — считает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. — Это попытка сделать российский рынок более регулируемым, убрать возможность двойного толкования фактов». «Кодекс позволит урегулировать ситуации, которые не подпадают напрямую под действие нормативных актов или стандартов, — считает президент саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий. — Это, например, недобросовестная конкуренция, умолчание об условиях предоставления услуги, увод клиентов покидающим компанию менеджером и так далее».

Против списков

Лосев считает, что новый кодекс мог бы быть применен после публикации в СМИ письма клиентской рассылки за подписью директора по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитал» Сергея Гаврилова с предупреждением о проблемах банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Письмо было отправлено летом 2017 года. Три из упомянутых в нем банков — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк — были в итоге санированы.

После публикации письма, как сообщал РБК, автора вызывали для беседы в ЦБ.

В Банке России отмечают, что разработка кодекса не связана с публикацией этого письма. Оценка действий Сергея Гаврилова по итогам проводимой проверки Банком России еще не вынесена, сообщил РБК Лях.

Запрос в «Альфа-Капитал» с требованием предоставить разъяснение направляла Федеральная антимонопольная служба, а затем вынесла компании предупреждение относительно недобросовестной конкуренции. В итоге «Альфа-Капитал» отозвала письмо, а высказанные в нем сведения назвала частным мнением сотрудника. В декабре 2017-го в интервью Forbes совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил, что аналитик Сергей Гаврилов, предсказавший санацию в крупных частных банках, «поступил как нормальный человек», добавив: «Нужно же головой думать». В «Альфа-Капитал» не ответили на запрос РБК о наличии документа, регламентирующего нормы этического поведения, а также о том, меняла ли компания стандарты работы после письма Сергея Гаврилова.

Относительно эффективности внедрения этического кодекса мнения участников рынка разделились. «Информация о том, что участник рынка нарушает кодекс, установленный регулятором, скорее всего, приведет к последствиям для нарушителя, — считает Василий Заблоцкий. — Констатация факта неэтичного поведения будет свидетельствовать о введении клиентов или участников в заблуждение, что может привести в итоге к потере клиентов». Но отсутствие санкций и наказаний снизит мотивацию соблюдения кодекса для участников рынка, считает Александр Лосев. «Этичное поведение и репутация пока не являются неотъемлемыми нормами для российского финансового рынка», — заключает эксперт.