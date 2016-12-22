ЦБ призвал не брать пример с предсказавшего крах частных банков аналитика

Банк России призвал финансовые организации, предоставляющие аналитику, соблюдать стандарты этики. В качестве негативного примера ЦБ привел аналитика Сергея Гаврилова, прошлым летом предсказавшего санацию крупнейших частных банков

Сергей Гаврилов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

ЦБ призвал финансовые организации, которые предоставляют своим клиентам аналитические услуги, соблюдать этические стандарты. «Направляемые клиентам рекомендации к действиям, обоснованные анализом несуществующих в действительности данных, расцениваются Банком России как недобросовестная практика, способная искажать ценообразование на финансовом рынке», — сказано в сообщении регулятора.

В качестве отрицательного примера ЦБ привел письмо директора по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, которое тот направил клиентам в августе 2017 года. В письме, выдержки из которого были опубликованы в газете «Ведомости», Гаврилов сообщал, что четыре крупных частных банка («ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк) считаются наиболее рисковыми. Он утверждал, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже осенью» (позже «Альфа-Капитал» отозвал письмо). Впоследствии три из четырех банков («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) были санированы с использованием средств ЦБ (через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора).



В письме, напоминает ЦБ, «излагается негативное мнение в категоричной форме о состоянии кредитных организаций-эмитентов, обоснованное владением некой публичной и непубличной информацией». Однако, как указывает регулятор, ЦБ установил, что приведенная в письме информация о закрытии «Альфа-Капиталом» лимитов на облигации упомянутых банков не соответствовала действительности. А какой-либо непубличной информацией, в том числе инсайдерской, «Альфа-Капитал» не располагал, добавляет ЦБ.

Несмотря на то, что действия сотрудника «Альфа-Капитал» не подпадают под определение манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, ЦБ считает нужным исключить предоставление аналитики «такого качества». Регулятор напомнил, что консультирование инвесторов должно строиться на принципе добросовестности и приоритете интереса клиента. Банк России также указал на необходимость принятия принципов профессиональной этики среди аналитиков.

Еще летом письмо Гаврилова вызвало внимание контролирующих органов. Федеральная антимонопольная служба вынесла «Альфа-Капиталу» предупреждение, посчитав, что компания участвовала в недобросовестной конкуренции, а самого Гаврилова вызвали на беседу в ЦБ. В декабре 2017 года в интервью Forbes совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман сказал, что Гаврилов продолжает работать в «Альфа-Капитале». «Я считаю, что он поступил хоть и честно, но неразумно, не подумал, за это его можно как раз премии лишить», — оценил Фридман поступок Гаврилова. По его мнению, Гаврилов поступил как «нормальный человек и сказал клиентам то, что считает нужным: не следует вкладывать в бумаги тех или иных банков». «С другой стороны, нужно же головой думать и понимать хрупкость ситуации», -отметил Фридман.

Поступок Гаврилова заставил ЦБ задуматься о создании кодекса этики финансистов. «Например, в кодексе будет четко прописано, что недобросовестными практиками помимо манипулирования и инсайдерской торговли являются введение клиента в заблуждение недобросовестными аналитическими рекомендациями, сообщение о том, что позиция открыта, когда на самом деле не открывалась, рекомендации покупать бумагу, которую сам участник покупать не планирует, а порой продает», — описывал контуры будущего документа директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.