 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Кристин Лагард отказалась досрочно покидать пост главы ЕЦБ

WSJ: Лагард не собиралась досрочно покидать свой пост в ЕЦБ
Глава ЕЦБ опровергла сообщения о скорой отставке. FT ранее утверждала, что Лагард покинет должность досрочно, чтобы Макрон и Мерц успели найти ей замену до президентских выборов во Франции
Кристин Лагард
Кристин Лагард (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард не планирует уходить с должности до окончания срока ее полномочий, об этом она заявила The Wall Street Journal.

«Оглядываясь на все эти годы, я вижу, что мы многого достигли, что я многого достигла. Нам нужно сконцентрироваться и убедиться, что это действительно надежно. Поэтому я исхожу из того, что на это уйдет время конца моего срока полномочий», — сказала она.

Лагард пояснила, что видит свою миссию в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, «защите евро, обеспечении его прочности, устойчивости и пригодности для будущего Европы».

Reuters узнал о письме Лагард после сообщений о ее отставке
Экономика
Кристин Лагард

Срок полномочий Лагард истекает через полтора года, в октябре 2027-го. The Financial Times на днях сообщила, что Лагард покинет должность еще до президентских выборов во Франции (назначены на апрель 2027 года), чтобы президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц успели назначить нового главу регулятора.

Позже Лагард написала письмо коллегам, в котором заверила, что она не намерена немедленно покидать ЕЦБ, но в то же время не исключила такой возможности в будущем. Член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне на слушаниях в итальянском парламенте не увидел признаков ее скорой отставки.

В 2007–2008 годах Лагард занимала пост министра сельского хозяйства и рыболовства Франции, а следующие три года возглавляла Министерство экономики, промышленности и занятости Франции. После отставки Лагард заняла должность директора — распорядителя Международного валютного фонда, став первой женщиной на этом посту.

Кристин Лагард занимает руководящую должность не только в ЕЦБ, но и в других международных институтах, являясь, в частности, председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Кристин Лагард ЕЦБ отставка
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Кристин Лагард фото
Кристин Лагард
экономист, политик, глава Европейского центрального банка
1 января 1956 года
Материалы по теме
FT узнала о возможной отставке главы ЕЦБ раньше срока
Политика
ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России
Политика
FT узнала, что Лагард заработала на 50% больше, чем указал ЕЦБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Спорт без женщин. Почему организаторов Олимпиады обвиняют в дискриминации Спорт, 09:04
Долгожители в офисе: когда «старички» становятся риском для бизнеса Образование, 09:03
К каким проблемам может привести низкий «рейтинг благонадежности» ФНСПодписка на РБК, 08:53
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения Общество, 08:45
Балканский циклон ушел на север вдоль западных регионов России Общество, 08:42
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски Политика, 08:39
Росаккредитация получила право ковровых приостановок сертификатов ЕАЭСПодписка на РБК, 08:28
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:16
В Москве юношу задержали за поджог полицейской машины Общество, 08:05
Что такое «зомби-интернет» и почему он может уничтожить привычный вебПодписка на РБК, 08:04
FT узнала о снижении суммы инвестиций Nvidia в OpenAI втрое Бизнес, 08:03
Эксперты указали на рост «отчаянных» схем ухода от налоговПодписка на РБК, 08:00
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану Политика, 07:51