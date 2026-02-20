Кристин Лагард отказалась досрочно покидать пост главы ЕЦБ

Глава ЕЦБ опровергла сообщения о скорой отставке. FT ранее утверждала, что Лагард покинет должность досрочно, чтобы Макрон и Мерц успели найти ей замену до президентских выборов во Франции

Кристин Лагард (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард не планирует уходить с должности до окончания срока ее полномочий, об этом она заявила The Wall Street Journal.

«Оглядываясь на все эти годы, я вижу, что мы многого достигли, что я многого достигла. Нам нужно сконцентрироваться и убедиться, что это действительно надежно. Поэтому я исхожу из того, что на это уйдет время конца моего срока полномочий», — сказала она.

Лагард пояснила, что видит свою миссию в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, «защите евро, обеспечении его прочности, устойчивости и пригодности для будущего Европы».

Срок полномочий Лагард истекает через полтора года, в октябре 2027-го. The Financial Times на днях сообщила, что Лагард покинет должность еще до президентских выборов во Франции (назначены на апрель 2027 года), чтобы президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц успели назначить нового главу регулятора.

Позже Лагард написала письмо коллегам, в котором заверила, что она не намерена немедленно покидать ЕЦБ, но в то же время не исключила такой возможности в будущем. Член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне на слушаниях в итальянском парламенте не увидел признаков ее скорой отставки.

В 2007–2008 годах Лагард занимала пост министра сельского хозяйства и рыболовства Франции, а следующие три года возглавляла Министерство экономики, промышленности и занятости Франции. После отставки Лагард заняла должность директора — распорядителя Международного валютного фонда, став первой женщиной на этом посту.

Кристин Лагард занимает руководящую должность не только в ЕЦБ, но и в других международных институтах, являясь, в частности, председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов.