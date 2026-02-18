FT узнала о возможной отставке главы ЕЦБ раньше срока

Кристин Лагард (Фото: Thomas Lohnes /Getty Images )

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может уйти в отставку раньше окончания восьмилетнего срока своих полномочий, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По ее данным, Лагард уйдет с поста до президентских выборов во Франции, которые намечены на апрель 2027 года, чтобы президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц могли назначить нового главу ЕЦБ.

Срок полномочий Лагард истекает в октябре 2027 года.

Лагард была избрана главой ЕЦБ в сентябре 2019 года. До этого, с 2011 года, она была директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), еще ранее — министром экономики и финансов при президенте Франции Николя Саркози.

Как пишет FT, Лагард была избрана главой ЕЦБ после того, как Макрон и тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что она будет руководить банком, а министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен станет президентом Европейской комиссии.

Председатель ЕЦБ избирается на восемь лет. Кандидатуру выдвигают лидеры ЕС, затем «за» или «против» голосует Европарламент. Сама Лагард говорила Bloomberg, что приняла предложение о работе в ЕЦБ, полагая, что будет занимать должность главы ведомства в течение пяти лет. Она вспомнила, что после того, как дала согласие, сказала Макрону: «Я буду во Франкфурте (таам базируется ЕЦБ. — РБК) пять лет». Президент Франции ответил: «Нет, восемь лет».

Материал дополняется