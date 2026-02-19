 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Reuters узнал о письме Лагард после сообщений о ее отставке

Глава ЕЦБ разослала коллегам письмо после публикаций о ее скорой отставке, узнал Reuters. В нем она заявила, что сейчас сосредоточена на своей работе. Срок ее полномочий истекает в октябре 2027-го
Кристин Лагард
Кристин Лагард (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард написала в письме коллегам, что сосредоточена на своей работе, и сообщит им, если решит уйти в отставку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди получателей послания.

Они заявили, что письмо Лагард свидетельствует о том, что она не намерена немедленно покидать ЕЦБ, но в то же время не исключила такой возможности в будущем. Ряд политиков также удивились, что слухи о ее возможной отставке появились за год до распространяемых сроков.

Член правления Европейского Центробанка Пьеро Чиполлоне на слушаниях в итальянском парламенте заявил, что ничто не указывает на то, что Лагард вскоре отправится в отставку, отметив ее работу над долгосрочными проектами. «Это совсем не похоже на поведение человека, который собирает чемоданы», — считает он.

О возможной отставке Лагард раньше окончания восьмилетнего срока своих полномочий накануне сообщила Financial Times. По ее сведениям, Лагард уйдет с поста до президентских выборов во Франции (назначены на апрель 2027 года), чтобы президент страны Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц успели назначить нового главу регулятора. При этом срок полномочий Лагард официально истекает в октябре следующего года.

FT узнала о возможной отставке главы ЕЦБ раньше срока
Политика
Кристин Лагард

В январе FT писала, что реальные доходы Лагард на 50% больше, чем базовая зарплата, указанная в годовом отчете европейского регулятора. Согласно подсчетам газеты, по итогам 2024 года глава ЕЦБ заработала в общей сложности €726 тыс.

Лагард занимает руководящую должность не только в ЕЦБ, но и в других международных институтах, являясь, в частности, председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов. Она входит в число самых влиятельных женщин мира по версии Forbes — в частности, в рейтингах с 2019 по 2025 годы она неизменно располагается на втором месте.

В 2007–2008 годах Лагард занимала пост министра сельского хозяйства и рыболовства Франции, а следующие три года возглавляла Министерство экономики, промышленности и занятости Франции. После отставки Лагард заняла должность директора — распорядителя Международного валютного фонда, став первой женщиной на этом посту.

