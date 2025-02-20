В Т-Банке назвали, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ

Легитимные клиенты могут оказаться в базе ЦБ с мошенническими реквизитами, если они продают криптовалюту. Покупателем может оказаться злоумышленник, который в качестве оплаты переведет украденные деньги

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Продажа криптовалюты может стать причиной попадания легитимных клиентов банков в мошенническую базу ЦБ, что влечет наложение ограничений на операции. Об этом РБК рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.

«Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук. То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например, на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на нее покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги. Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдает криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ», — описал схему Замиралов. Он подчеркнул, что в этом случае также есть риск заведения уголовного дела на продавца криптовалюты, поскольку жертва пойдет в полицию и напишет заявление.

Еще одна причина попадания в мошенническую базу ЦБ — неправильное оформление счета, продолжает Замиралов: «Может возникнуть ситуация с каким-то неправильным оформлением счета, когда действительно клиент не знает о существовании какого-то счета, но по нему прошла мошенническая операция. Такие случаи большая редкость, но они тоже встречаются. В таких случаях мы разбираемся глубоко, что происходит с проблемой. И вместе уже с ведомствами понимаем, что произошло. И в реальной практике человек может выйти из этой ситуации, например, если за свой счет компенсирует вот эти украденные деньги».

ЦБ ведет базу «О случаях и попытках совершения переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», в которой содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. С июля 2024 года банки должны на два дня приостанавливать денежные переводы, которые совершаются на реквизиты из этой базы. Также у банков есть право полностью заблокировать операции по карте и онлайн-банкингу своему клиенту, если его реквизиты обнаружились в этом списке. Если дополнительно получена информация от МВД о совершенном этим клиентом противоправном действии, то банк обязан заблокировать его карты и онлайн-банкинг. Эти меры направлены на борьбу с мошенниками и так называемыми дроперами — держателями карт, которые используются для вывода украденных средств. Однако в базе ЦБ оказались и данные легальных клиентов, у которых возникли проблемы с обслуживанием в банках.

Т-Банк за последний год заблокировал больше 12 тыс. счетов злоумышленников, которые пересекаются с базой ЦБ. Также за квартал Т-Банк вместе с регулятором извлек из этого «черного» списка 1 тыс. легитимных клиентов, сказал Замиралов. Он считает, что необходимо доработать процесс включения клиентов в мошенническую базу ЦБ и уйти от деления «на белое и черное». «Бывают ситуации, когда благонадежный клиент неосознанно попадает посредником. Нам кажется, что нужно закрепить как раз какой-то статус, критерий, светофор, чтобы у нас была возможность по каким-то простым рельсам проводить таких клиентов, потому что сейчас это все решается в индивидуальных разбирательствах по каждому клиенту», — рассуждает Замиралов.

По словам Замиралова, в работе есть проект так называемых критериев легитимности клиентов, по которым можно было бы банкам собирать обратную связь и понимать, какой у клиента из «черного списка» портрет в банках. «Мы предлагаем собрать признаки: если есть у человека ипотека, вклады и какие-то банковские продукты, возможно, это говорит о том, что нужно не применять сразу самые максимально жесткие меры, а сначала разобраться, может быть, приостановить операции, но не сразу рубить с плеча. Сейчас, если человек попадает в этот список, то он либо ноль, либо единица. Либо ему доступно банковское обслуживание дистанционное, либо оно выключается сразу во всех банках. А вот проект критериев легитимности — это возможное решение», — резюмировал Замиралов.

В декабре 2024 года глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля рассказал РБК, что ЦБ вместе с Росфинмониторингом и банками разрабатывает еще одну платформу для выявления дропов, чтобы останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан.