Аналитики допустили рост рынка цифровых активов в России до ₽500 млрд

Рынок цифровых финансовых активов через три года в оптимистичном сценарии может вырасти десятикратно и достичь ₽500 млрд, оценили в АКРА. Но стать массовой заменой привычным инструментам им будет непросто, говорят другие эксперты

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Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) на горизонте трех лет может достичь объема до 500 млрд руб. в умеренно-оптимистичном сценарии развития этого инструмента. Такая оценка содержится в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА, который есть у РБК.

«Максимальный объем рынка ЦФА на горизонте трех лет в умеренно-оптимистичном сценарии может достигнуть 500 млрд руб., однако эта цифра подвержена влиянию общеэкономических факторов, включая уровень ставок и показатели макроэкономической стабильности. Также в настоящее время сложно судить о том, насколько круг инвесторов в ЦФА будет отличаться от состава инвесторов на долговом рынке и удастся ли отдельным типам ЦФА стать альтернативой для тех, кто предпочитает держать свободные средства на банковских вкладах», — говорится в обзоре.

ЦФА — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ЦФА не относятся. Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу с 1 января 2021 года, он регулирует их выпуск, учет и обращение. Выпускают ЦФА операторы информационных систем (ОИС), которыми могут быть банки и юридические лица, входящие в специальный реестр Банка России. В настоящее время в него включены десять игроков, в том числе платформа «Атомайз», Сбербанк, Альфа-банк, СПБ Биржа, Национальный расчетный депозитарий и другие.

По оценке АКРА, уже было осуществлено примерно 350 выпусков ЦФА, а объем рынка по находящимся в обращении выпускам на конец 2023 года составил около 60 млрд руб. Авторы обзора обращают внимание на то, что доступ к этим данным ограничен, поэтому фактические показатели рынка могут отличаться. По данным «Эксперт РА», полученным путем анкетирования операторов ЦФА, объем выпущенных ЦФА за девять месяцев 2023 года превысил 32 млрд руб. в результате 133 выпусков. Существенный вклад в рост рынка внес выпуск РЖД на 15 млрд руб. в июне 2023 года.

В общем объеме выпущенных ЦФА преобладают простейшие токенизированные инструменты, которые удостоверяют прямые денежные требования к эмитентам и по своим параметрам аналогичны облигациям. Более сложную структуру имели единичные ЦФА, например, некоторые были обеспечены обязательствами третьих лиц — дебиторской задолженностью и т.п.

Большая часть ЦФА — 61,5% — выпущены на срок более одного года. Срок обращения 25% инструментов составляет до трех месяцев. «Это говорит о том, что эмитенты ЦФА либо пока находятся в поиске их наиболее рационального применения, либо тестируют процессы выпуска и обслуживания этого класса финансовых активов и изучают базу инвесторов», — объясняют аналитики АКРА.

Как может развиваться новый инструмент

Сейчас простые ЦФА рассматриваются многими участниками рынка как инструмент привлечения краткосрочной ликвидности, потому что их выпуск более простой, чем выпуск облигаций. Например, за счет упрощенных требований к эмиссионной документации и раскрытию информации. Также ЦФА могут быть и альтернативой банковскому кредитованию, так как в случае эмиссии ЦФА не нужно обращаться в банки и проходить проверки для принятия кредитного решения. Поэтому эмиссия таких инструментов может быть интересна для малого и среднего бизнеса, а также для более крупных нефинансовых компаний, пишут аналитики АКРА.

В будущем у рынка ЦФА есть несколько сценариев развития, оценивают они. При консервативном сценарии ЦФА останутся нишевым инструментом, а область их применения будет относительно узкой, несмотря на развитие новых цифровых продуктов. При наиболее оптимистичном сценарии ЦФА станут дополнением традиционного рынка долгового финансирования или даже смогут оттянуть на себя часть инвесторов, эмитентов и банковских заемщиков отдельных категорий с учетом наметившейся тенденции использования ЦФА как альтернативы краткосрочному банковскому кредитованию.

Вектор развития будет зависеть от позиции Банка России, замечают аналитики АКРА. Существующие регуляторные ограничения оставляют довольно большое пространство для постепенного роста сегмента ЦФА в ближайшей перспективе, говорится в обзоре: «По оценкам АКРА, объем рынка ЦФА по находящимся в обращении инструментам может достигнуть 250 млрд руб. до конца 2025 года». Инвестировать в ЦФА могут физические и юридические лица, при этом квалифицированным инвесторам доступен более широкий набор ЦФА. Физические лица — неквалифицированные инвесторы не могут инвестировать в ЦФА более 600 тыс. руб. в год, что препятствует дальнейшему росту рынка.

Также на рост повлияет формирование вторичного рынка. Сейчас торговые операции с ЦФА могут проводить их операторы в рамках своих информационных систем без привлечения третьих лиц, однако для большинства участников рынка важен механизм обмена. «В настоящее время на рынке существует единственный оператор обмена в лице Московской биржи, при этом практические механизмы взаимодействия с различными ОИС еще формируются. В то же время участники рынка исследуют возможность использования агентских внебиржевых схем вторичной торговли, которые не требуют привлечения оператора обмена», — рассуждают аналитики АКРА.

Есть ли перспективы у ЦФА

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, вряд ли отдельным типам ЦФА удастся стать массовой альтернативой для тех, кто предпочитает держать свободные средства на банковских вкладах, так как у этих продуктов слишком разная целевая аудитория. «Заинтересовать владельцев крупных сбережений на вкладах может неподсанкционность транзакций с криптоактивами, возможность, не конвертируя цифровые активы в фиатные деньги, открывать вклады, инвестиционные продукты и совершать транзакции, в том числе международные», — говорит Миронюк. Он добавляет, что основной аудиторией могут стать крупный частный капитал и компании, опасающиеся санкций или совершающие международные платежи. Однако в настоящее время механизм для проведения международных операций с ЦФА не создан.

«Цифра брокер» настроена в отношении рынка ЦФА более оптимистично, чем АКРА, говорит ведущий аналитик компании Даниил Болотских. Он указал на то, что в октябре прошлого года «Эксперт РА» прогнозировал торговый размер выпусков ЦФА по итогам 2023 года на уровне 35 млрд руб., а в 2024 году — 125 млрд руб., однако уже в декабре 2023-го, по данным ЦБ, рынок ЦФА достиг 53 млрд руб., что на 51% превышает прогноз «Эксперт РА» на 2023 год. Это свидетельствует о достаточно бурном развитии первичного рынка ЦФА, говорит Болотских.

Аналитик также видит барьеры в формировании вторичного рынка ЦФА, так как пока что биржей для ЦФА решила стать только Мосбиржа. «Чтобы стать альтернативой и не погибнуть в зародыше, рынку ЦФА потребуется немалое вмешательство регуляторов, а также изменение законодательства для ответа на современные вызовы. Центральной проблемой для ЦФА сейчас становится выработка единого подхода к вторичному обращению инструментов», — считает Болотских.

Также дальнейшее развитие рынка ЦФА может быть косвенно связано с риском санкций на традиционные биржи. «Полезность ЦФА не в его обертке, а в технологиях, которые использует данный продукт. Расширение использования технологии распределенных реестров, цифровых валют центральных банков действительно может помочь разным странам производить расчеты вне традиционной банковской инфраструктуры, а также быть довольно гибкими для ответа современным вызовам», — полагает Болотских. В свою очередь, аналитики АКРА также говорят о том, что использование ЦФА во внешнеэкономической деятельности может быть перспективным путем развития рынка, но для этого нужны законодательные поправки и в целом механизм реализации этой идеи пока не ясен и обусловлен рядом технических вопросов.

С точки зрения выгодности суррогат в виде цифровых активов будет аналогичен доходности базового актива. Что касается издержек инвестора, то рынок пока не сформирован и сравнивать издержки с приобретением акций, облигаций, деривативов и других активов на базе традиционных инвестиционных инструментов преждевременно, продолжает Миронюк. Доходность в ЦФА крупнейших эмитентов (Альфа-банк, РЖД и др.) сопоставима с доходностью по традиционным облигациям этих же эмитентов на момент выпуска ЦФА, при этом благодаря использованию технологий распределенного реестра затраты на инфраструктуру и контрагентов в ЦФА должны быть существенно ниже, заключает Даниил Болотских.