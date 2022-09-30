МФО зафиксировали снижение спроса на займы на фоне мобилизации

В целом сокращение числа клиентов, обращающихся за займами, участники рынка оценили в 9–14%. Они связали это с высокой неопределенностью, затрудняющей заемщикам планирование

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

После объявления в России 21 сентября частичной мобилизации спрос на микрозаймы сократился, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на микрофинансовые компании.

Так, в компании «Займер» за последнюю неделю зафиксировали снижение числа полученных заявок на займы на 10% по сравнению с аналогичным периодом августа. Снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года оказалось на уровне 9%. В Moneyman сообщили, что с 21 сентября видят снижение спроса на 12%. В Eqvanta оценили сокращение числа клиентов, обращающихся за займами, в 14% по сравнению с предыдущим годом.

В компании Webbankir, в свою очередь, отметили сокращение доли досрочно погашенных займов: если за неделю с 14 по 20 сентября такие клиенты составляли 31%, то с 21 по 27 сентября эта доля составила 17%.

В компаниях ожидают существенного замедления рынка в октябре. В частности, в финтех-группе Finbridge заявили, что ожидают сокращения выдач не менее чем на 15%, пишет газета.

Компании отмечают, что тенденция затрагивает заемщиков всех возрастов. Они объясняют сокращение активности клиентов высокой неопределенностью, когда люди опасаются планировать. Те заемщики, которые потенциально подлежат призыву по мобилизации, опасаются лишний раз выходить из дома и оставлять свои данные в интернете, считают участники рынка. Те же, кто по каким-то критериям не попадает под мобилизацию, опасаются потери дохода, роста цен и ухудшения экономической ситуации в стране.

Однако главный аналитик «Иволга Капитала» Марк Савиченко утверждает, что по опыту предыдущих шоковых периодов «рынку потребуется один-два месяца, чтобы привыкнуть к новым условиям».

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При этом микрофинансовые организации весной и летом уже столкнулись с сокращением портфеля займов, выданных физическим лицам. Так, за апрель—июнь объем их задолженности сократился на 2,2% (по данным СРО «МиР»). До этого снижение наблюдалось во втором квартале 2020 года, в начале пандемии коронавируса, но было значительнее — на 7,5%.

Опрошенные РБК аналитики тогда также связали падение выдачи микрокредитов с высокой неопределенностью, ужесточением требований к заемщикам, а также с рядом других факторов.