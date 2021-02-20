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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал минимальный за четыре года объем переводов из России

В 2020 году физические лица перевели за границу минимальные с 2017 года $7,4 млрд. Впрочем, показатель 2019 года был выше всего на 1,3% — пандемия не оказала существенного влияния на этот рынок
Фото: Евгений Леонов / ТАСС
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

В 2020 году физические лица отправили из России через системы денежных переводов минимальный за четыре года объем средств — $7,4 млрд, следует из статистики ЦБ, которая учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России». Большая часть из отправленных средств — $6,2 млрд — приходится на страны СНГ.

Показатель 2019 года лишь немного превышал результат 2020-го и составлял $7,5 млрд. Таким образом, пандемия коронавируса и введенный из-за нее режим самоизоляции в конечном счете почти не повлияли на рынок трансграничных переводов. Для сравнения: в 2018 году физическими лицами было переведено в страны СНГ и дальнего зарубежья $9,5 млрд, в 2017 году — $9,2 млрд. Меньше было в 2016 году — $7,3 млрд.

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года
Финансы
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

В Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2020 году поступило $3,1 млрд. В 2019 году этот показатель составлял $3,3 млрд. Больший объем средств — $1,7 млрд — был переведен из стран дальнего зарубежья.

Пандемия и переводы

Рынок трансграничных переводов начал падать в марте и достиг локального минимума в апреле, опустившись до $302 млн в месяц. На это повлияли закрытые границы, приостановка работы торгово-сервисных предприятий, а также ослабление рубля — в марте из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+ курс доллара поднимался почти до 75 руб. с 64 руб. в феврале.

Восстановление рынка началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что оказалось выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно. Но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). Уже в июле физические лица перевели рекордные за два года $837 млн: больше было только в октябре 2018 года — $856 млн. По мнению представителей рынка, это произошло из-за отложенного спроса, который наблюдался в основном со стороны трудовых мигрантов из стран СНГ.

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ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля
Финансы
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

По данным Росстата, в январе–ноябре 2020 года в Россию из-за рубежа в чистом виде (за исключением уехавших) прибыли 91 тыс. человек против 259 тыс. год назад. По данным МВД на конец 2020 года, всего в России находились 6,3 млн иностранных мигрантов.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России денежные переводы
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года
Финансы
ЦБ оценил глубину падения трансграничных переводов после ослабления рубля
Финансы
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