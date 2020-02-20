Силуанов назвал Сбербанк под управлением Грефа конфеткой

Сбербанк был неэффективным государственным банком до прихода Германа Грефа, однако ему, как новому руководителю, удалось сделать организацию успешной, считает глава Минфина

Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, хотя обычно считается, что государственные предприятия работают не так эффективно, как частные. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК в прямом эфире.

«Были разные периоды управления этим банком. Возьмем период до Грефа и после Грефа. До Грефа считали, что Сберегательный банк — неэффективный. Вы помните, что там даже отделения на обед закрывались. Пришел новый менеджер, пришел Герман Оскарович, и сделал банк конфеткой. Все зависит от управленцев, все зависит от команды менеджеров», — объяснил свою позицию Силуанов.

Герман Греф является президентом и председателем правления Сбербанка с 2007 года. До этого он занимал пост министра экономического развития и торговли.