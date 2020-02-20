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Силуанов назвал Сбербанк под управлением Грефа конфеткой

Сбербанк был неэффективным государственным банком до прихода Германа Грефа, однако ему, как новому руководителю, удалось сделать организацию успешной, считает глава Минфина

Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, хотя обычно считается, что государственные предприятия работают не так эффективно, как частные. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК в прямом эфире.

«Были разные периоды управления этим банком. Возьмем период до Грефа и после Грефа. До Грефа считали, что Сберегательный банк — неэффективный. Вы помните, что там даже отделения на обед закрывались. Пришел новый менеджер, пришел Герман Оскарович, и сделал банк конфеткой. Все зависит от управленцев, все зависит от команды менеджеров», — объяснил свою позицию Силуанов.

Герман Греф является президентом и председателем правления Сбербанка с 2007 года. До этого он занимал пост министра экономического развития и торговли.

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Читатели задали вопрос о том, как Силуанов относится к большой доле банков с государственным участием в финансовой сфере — они занимают порядка 70% рынка. Министр заметил, что сам он, как служащий Минфина, получает зарплату через госбанк — ВТБ.

«Плохо или нет, когда большая доля государственных банков? Конечно, в теории это не очень хорошо, потому что государственный сектор менее эффективный, чем частный. По жизни бывает и наоборот. Все зависит от менеджмента», — заключил он.

Сейчас контрольный пакет Сбербанка принадлежит Центробанку. Однако 11 февраля Минфин и ЦБ сообщили о планах сменить контролирующего акционера. Правительство выкупит 50% плюс одна акция за счет средств Фонда национального благосостояния. Пакет акций может составлять 2,8 трлн руб. Причиной сделки стал потенциальный конфликт интересов из-за участия ЦБ в капитале крупнейшего банка.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина, Георгий Тадтаев
Теги: Антон Силуанов, Герман Греф, Сбербанк
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