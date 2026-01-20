«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд
По итогам 2025 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета составила 1,69 трлн руб., следует из его отчетности по РСБУ. Это на 8,4% выше финансового результата за 2024 год и новый рекорд третий раз подряд.
Рентабельность капитала (ROE) банка за год незначительно снизилась, до 22,1%. В 2024 году этот показатель достигал 23,4%.
Размер чистой прибыли, как и в предыдущие периоды, совпал с ожиданиями правительства. В проекте бюджета на 2026 год власти заложили дивиденды от Сбербанка за предыдущий отчетный период в размере 397,5 млрд руб. С учетом доли государства в капитале и дивидендной политики банка это означало прогнозную чистую прибыль «Сбера» около 1,6 трлн руб.
В декабре глава кредитной организации Герман Греф подтверждал планы «Сбера» направить на вознаграждение акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты «Сбера» по российским и международным стандартам различаются, но обычно несущественно: так, за 2024 год расхождение составило около 1%. Раскрытие годовой отчетности Сбербанка по МСФО намечено на 26 февраля.
-
По данным РСБУ, чистый процентный доход «Сбера» за 2025 год составил 3,09 трлн руб. По сравнению с 2024-м он увеличился на 17,7%.
-
За январь—декабрь прошлого года чистый комиссионный доход банка снизился на 2,4%, до 726,8 млрд руб. «Сбер» ранее прогнозировал сдержанную динамику комиссионных доходов на групповом уровне.
-
В 2025 году расходы банка на резервы составили 569,4 млрд руб., что на 20% меньше уровня предыдущего года.
-
Операционные расходы Сбербанка в прошлом году увеличились на 16,1%, до 1,14 трлн руб.
-
В отличие от 2024-го «Сбер» показал гораздо более сдержанный прирост кредитного портфеля: объем корпоративных ссуд до вычета резервов с начала года прибавил 9,7% и достиг 30,44 трлн руб. Портфель розничных кредитов за тот же период увеличился на 7,4%, до 18,81 трлн руб. на 1 января. В 2024 году темпы прироста кредитования в «Сбере» были двузначными.
-
За январь—декабрь средства населения на счетах и депозитах в Сбербанке прибавили 19,8%, на 1 января остатки достигли 33,06 трлн руб. Средства корпоративных клиентов за тот же период снизились на 6,6%, до 12,28 трлн руб.
В октябре прошлого года Греф заявлял, что российский банковский сектор в 2025 году не получит прибыль, аналогичную показателям 2024-го. «В этом году банковский сектор не заработает прошлогоднюю прибыль и даже близко», — говорил глава крупнейшего банка. В Банке России тоже давали сдержанный прогноз по финансовому результату сектора — ближе к 3,5 трлн руб. Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов пояснял, что в 2024 году банки «прыгнули выше головы» и поддерживали более высокие темпы роста основных бизнес-показателей в том числе за счет имеющегося запаса капитала.
Данных о чистой прибыли всех российских банков за 2025 год еще нет, но если прогноз регулятора окажется верным, то на долю «Сбера» придется 48,3% от общего финансового результата.
