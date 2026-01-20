«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд

За 2025 год Сбербанк заработал 1,69 трлн руб. по РСБУ, улучшив финансовый результат на 8,4%. Крупнейшему игроку удалось обновить рекорд по чистой прибыли третий год подряд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам 2025 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета составила 1,69 трлн руб., следует из его отчетности по РСБУ. Это на 8,4% выше финансового результата за 2024 год и новый рекорд третий раз подряд.

Рентабельность капитала (ROE) банка за год незначительно снизилась, до 22,1%. В 2024 году этот показатель достигал 23,4%.

Размер чистой прибыли, как и в предыдущие периоды, совпал с ожиданиями правительства. В проекте бюджета на 2026 год власти заложили дивиденды от Сбербанка за предыдущий отчетный период в размере 397,5 млрд руб. С учетом доли государства в капитале и дивидендной политики банка это означало прогнозную чистую прибыль «Сбера» около 1,6 трлн руб.

В декабре глава кредитной организации Герман Греф подтверждал планы «Сбера» направить на вознаграждение акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты «Сбера» по российским и международным стандартам различаются, но обычно несущественно: так, за 2024 год расхождение составило около 1%. Раскрытие годовой отчетности Сбербанка по МСФО намечено на 26 февраля.

По данным РСБУ, чистый процентный доход «Сбера» за 2025 год составил 3,09 трлн руб. По сравнению с 2024-м он увеличился на 17,7%.

За январь—декабрь прошлого года чистый комиссионный доход банка снизился на 2,4%, до 726,8 млрд руб. «Сбер» ранее прогнозировал сдержанную динамику комиссионных доходов на групповом уровне.

В 2025 году расходы банка на резервы составили 569,4 млрд руб., что на 20% меньше уровня предыдущего года.

Операционные расходы Сбербанка в прошлом году увеличились на 16,1%, до 1,14 трлн руб.

В отличие от 2024-го «Сбер» показал гораздо более сдержанный прирост кредитного портфеля: объем корпоративных ссуд до вычета резервов с начала года прибавил 9,7% и достиг 30,44 трлн руб. Портфель розничных кредитов за тот же период увеличился на 7,4%, до 18,81 трлн руб. на 1 января. В 2024 году темпы прироста кредитования в «Сбере» были двузначными.

За январь—декабрь средства населения на счетах и депозитах в Сбербанке прибавили 19,8%, на 1 января остатки достигли 33,06 трлн руб. Средства корпоративных клиентов за тот же период снизились на 6,6%, до 12,28 трлн руб.

В октябре прошлого года Греф заявлял, что российский банковский сектор в 2025 году не получит прибыль, аналогичную показателям 2024-го. «В этом году банковский сектор не заработает прошлогоднюю прибыль и даже близко», — говорил глава крупнейшего банка. В Банке России тоже давали сдержанный прогноз по финансовому результату сектора — ближе к 3,5 трлн руб. Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов пояснял, что в 2024 году банки «прыгнули выше головы» и поддерживали более высокие темпы роста основных бизнес-показателей в том числе за счет имеющегося запаса капитала.

Данных о чистой прибыли всех российских банков за 2025 год еще нет, но если прогноз регулятора окажется верным, то на долю «Сбера» придется 48,3% от общего финансового результата.