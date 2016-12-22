Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга

Минфин впервые более чем за два месяца не разместил ни одной бумаги предложенного инвесторам выпуска ОФЗ. Он не готов платить так много, как хочет рынок. Низкий спрос на долг связан с падением цен на нефть и ожиданием решения ФРС

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Минфин признал аукцион по размещению пятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) на 10 млрд руб. несостоявшимся. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

В предыдущий раз Минфин не размещал ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ в начале октября, когда вернулся на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.

На 19 декабря запланировано еще два аукциона Минфина по размещению ОФЗ — краткосрочных (погашение 27 мая 2020 года), с постоянным доходом на 10 млрд руб., и десятилетних, на 5,13 млрд руб. с индексируемым номиналом, предполагающим защиту от инфляции.

По состоянию на 14:00 мск неразмещенный выпуск 26223RMFS торгуется на Мосбирже по цене 91,8% от номинала и с доходностью 8,66%, планируемый к размещению 26214RMFS — по цене 98,05% с доходностью 8,01%.

Ситуация на рынке ОФЗ с начала декабря начала постепенно ухудшаться: если на 3 декабря средняя доходность ОФЗ (по индексу RGBI) составляла 8,52%, то по итогам 18 декабря выросла на 0,15 п.п. и составила 8,67%. В то же время такой уровень далек от максимумов начала сентября, когда доходность гособлигаций зашкаливала за 9%. Всплески доходности по ОФЗ наблюдались и в начале октября и в ноябре.

На последних аукционах Минфин предпочитал занять меньше, чем планировал, но не переплачивать инвесторам. «Недостаточный спрос на ОФЗ связан с тем, что Минфин не дает премию ко вторичному рынку, однако рынок ее ждет», — отмечает старший аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов. На уровень спроса, по его словам, также повлияли три фактора: неопределенность перед запланированным на среду решением американской ФРС по ставке, которое сказывается на всех финансовых рынках, снижение цены на нефть (до $56,35 за баррель) и усиление геополитических рисков вокруг России. «Геополитические риски усиливаются из-за санкций США, которые они могут ввести после Нового года, из-за призывов Вашингтона к Европе ввести новые санкции в отношении России, а также из-за принятия Генассамблеей ООН резолюции, которая осуждает милитаризацию Крыма», — отметил Суверов.