МВД задержало похитивших у россиян 18 млн руб. через СМС-рассылки хакеров

В Москве, Ростове-на Дону и Йошкар-Оле полиция задержала семерых человек, которые подозреваются в серии мошенничеств в ряде российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, они рассылали по номерам мобильных телефонов, которые взяли на одном из сайтов по продаже товаров и услуг, СМС-сообщения с интернет-ссылками. Переходя по ссылке, пользователь активировал вредоносную программу, в результате чего данные его банковской карты попадали к участникам преступной группы, а те в свою очередь похищали с нее деньги.
«В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты денежные средства, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1,5 тыс. сим-карт, флеш-карты, модемы и банковские карты», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, ущерб от деятельности хакеров превысил 18 млн руб. Правоохранители открыли производство по ст.159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время лидер группы взят под стражу по решению суда, его соучастников отпустили под подписку о невыезде.