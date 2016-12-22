МВД задержало похитивших у россиян 18 млн руб. через СМС-рассылки хакеров

Семь человек из Москвы, Ростова-на-Дону и Йошкар-Олы организовали рассылку СМС-сообщений с целью хищения данных банковских карт. Номера телефонов жертв злоумышленники взяли с одного из сайтов по продаже товаров и услуг

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве, Ростове-на Дону и Йошкар-Оле полиция задержала семерых человек, которые подозреваются в серии мошенничеств в ряде российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, они рассылали по номерам мобильных телефонов, которые взяли на одном из сайтов по продаже товаров и услуг, СМС-сообщения с интернет-ссылками. Переходя по ссылке, пользователь активировал вредоносную программу, в результате чего данные его банковской карты попадали к участникам преступной группы, а те в свою очередь похищали с нее деньги.

«В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты денежные средства, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1,5 тыс. сим-карт, флеш-карты, модемы и банковские карты», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, ущерб от деятельности хакеров превысил 18 млн руб. Правоохранители открыли производство по ст.159 УК РФ (мошенничество).​ В настоящее время лидер группы взят под стражу по решению суда, его соучастников отпустили под подписку о невыезде.