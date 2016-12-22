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Денежные переводы по номеру телефона в системе ЦБ запустят не для всех
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Денежные переводы по номеру телефона в системе ЦБ запустят не для всех
Финансы, 18:12
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Денежные переводы по номеру телефона в системе ЦБ запустят не для всех
Часть участников системы быстрых платежей ЦБ в начале 2019 года запустят переводы по номеру телефона не для всех, а только для фокус-групп. ЦБ решил запустить их в январе, но не ограничил право банков определять круг клиентов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Часть банков, начинающих в январе 2019 года осуществлять денежные переводы по номеру телефона в рамках системы быстрых платежей (СБП) ЦБ, на первом этапе запустят эту услугу не для всех клиентов. Вопрос поэтапного запуска обсуждался на заседании комитета Ассоциации банков «Россия» с участием представителей ЦБ и «Национальной системы платежных карт», сообщили РБК два участника заседания. Ранее ЦБ сообщал о планах запустить систему в январе, но не уточнял, будет ли доступ к ней сразу открыт для всех клиентов банков, участвующих в проекте.

Каждый банк будет самостоятельно решать вопрос о круге клиентов, для которых будут доступны подобные переводы, сама система их количество не ограничивает, отметил еще один источник, знакомый с итогами обсуждения. ЦБ не устанавливает требований по поэтапному доступу физических лиц к системе быстрых платежей, пояснил РБК источник, близкий к Банку России.​

Три из 12 банков, которые сейчас участвуют в пилотном проекте по тестированию быстрых платежей, подтвердили РБК планы по запуску системы в 2019 году для ограниченного круга клиентов. «Запуск СБП начнется с опытно-промышленной эксплуатации, в которой будет задействован ограниченный круг пользователей. Это активные клиенты, регулярно участвующие в тестировании новых сервисов, а также сотрудники банков», — сообщили в ВТБ.

Участники СБП определят выборки лояльных клиентов, которые будут заинтересованы в активном использовании возможностей платформы, пояснили в Росбанке, отметив, что банк запустит систему среди ограниченного круга клиентов в январе 2019 года, а дальнейшее ее развертывание будет производиться по итогам опытной эксплуатации. «Мы ожидаем, что в январе 2019 года СБП будет запущена для сотрудников, — говорит начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. — Для всех клиентов планируем запустить в конце первого квартала 2019 года».

Банкиры объясняют необходимость поэтапного подключения к системе клиентов необходимостью отработать технологические процессы. «Пилотная версия СБП позволит проверить корректность работы всех банковских сервисов», — отметили в ВТБ. Участники СБП смогут получить «репрезентативный отклик о работоспособности, востребованности и клиентской ценности» платформы, добавили в Росбанке. «Это тестирование технологии «в бою», чтобы после окончания пилотного периода можно было запустить готовый, удобный сервис», — подчеркнула Ольга Алексюк.

Три участника системы быстрых платежей — Альфа-банк, банк «Ак Барс» и СКБ-банк — сообщили РБК, что подключат к системе всех своих клиентов без ограничений.

Два банка из числа запускающих систему в январе — Тинькофф Банк и Совкомбанк — отказались комментировать ситуацию, еще четыре — Газпромбанк, Киви Банк, Райффайзенбанк и РНКО «Платежный центр» — на запрос РБК не ответили.

Систему быстрых платежей ЦБ планируется запустить в эксплуатацию в январе 2019 года, сначала услуги по денежным переводам будут оказывать 12 банков. Остальные банки будут подключаться к СБП по мере готовности их ИТ-систем, уточнили в пресс-службе ЦБ. На начальном этапе в системе будут осуществляться только переводы между физическими лицами, а также между счетами одного клиента, в том числе открытыми в разных банках. Со второго полугодия 2019 года в рамках системы можно будет осуществлять переводы денег в адрес госорганов и юридических лиц, то есть клиенты смогут оплачивать налоги, коммунальные услуги, штрафы, а также покупки в интернет-магазинах. В первый год работы ЦБ не будет брать с банков комиссию за проведение платежей, а банки свои тарифы для пользователей еще не объявляли.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Денежные переводы , номер телефона , Банк России
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