Глава «Траста» назвал арест своего зама ударом для предпринимательства

Александр Соколов увидел риски для инвестклимата и предпринимательства в деле своего зама Михаила Хабарова. Он подчеркнул, что сам «Траст» никогда не переводит экономические споры в уголовную плоскость

Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов в интервью телеканалу РБК прокомментировал арест своего заместителя, главного исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова по обвинению в крупном мошенничестве.

«Это и сюрприз в негативной коннотации, и удар для всего коллектива и для меня персонально», — сказал Соколов. По его словам, на основании информации, которая есть сейчас, можно сделать вывод, что речь идет скорее о «споре хозяйствующих субъектов». Такие споры должны решаться в экономической, а не в уголовной плоскости. Такие прецеденты — удар и для инвестиционного климата страны, и для предпринимательства как такового, считает Соколов. «Если наши бизнесмены попадут в ситуацию, когда они в результате бизнес-конфликтов, неудачных экономических решений, не совершая преступлений, будут стоять перед риском уголовного преследования, то это крайне затруднит развитие предпринимательства», — подчеркнул топ-менеджер.

Соколов подчеркнул, что Хабаров — одна из ключевых фигур «Траста». «Да и чисто по-человечески он нам близок», - сказал глава банка.

В «Трасте» Хабаров отвечает за управление промышленными активами, поступившими на баланс банка после санации трех крупных частных банковских групп — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. 9 октября Хабаров был помещен под арест до 30 ноября. 14 октября стало известно, что ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Дело против Хабарова было возбуждено по жалобе его бывшего делового партнера, владельца 43% логистического оператора «Деловые линии» Александра Богатикова. Он утверждает, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб., принудив заключить опцион на продажу 30% в «Деловых линиях».