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Тиньков продал долю в маркетплейсе «Сравни.ру»

За счет сделки свою долю в финансовом маркетплейсе увеличили Baring Vostok и Goldman Sachs. «Сравни.ру» привлекла инвестиции от Tinkoff Digital в декабре 2014 года, по данным источников РБК, тогда проект оценили в $5 млн
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», сообщают «Ведомости» и vc.ru со ссылкой на компанию. Свою долю в финансовом маркетплейсе за счет сделки увеличили фонды Baring Vostok и Goldman Sachs.

По данным ЕГРЮЛ, на которые ссылаются «Ведомости», компания Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит «Сравни.ру». Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются.

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Предприниматель Олег Тиньков

«Сравни.ру» привлекла инвестиции от Tinkoff Digital, акционерами которой являются Тиньков и Goldman Sachs, в декабре 2014 года. Тогда же инвестором ресурса стал Baring Vostok. Суммы вложений не были раскрыты, но источники РБК на рынке заявили, что на момент сделки сервис был оценен в $5 млн. Один из них отмечал, что Tinkoff Digital получил контрольный пакет и опцион на увеличение доли в компании. Собеседники РБК полагали, что проект был нужен Тинькову для продвижения своего страхового бизнеса.

«Сравни.ру» был запущен в 2009 году создателем соцсети «Одноклассники» Альбертом Попковым. Сервис позволяет подобрать лучшие банковские, страховые и другие финансовые предложения.

Tinkoff Digital была основана в 2012 году как лаборатория инновационных проектов для банка «Тинькофф Кредитные Системы» (после 1 января 2015 года — «Тинькофф Банк»). В 2013 году она стала частью банка. Baring Vostok стал совладельцем «Тинькофф Кредитные Системы» в 2012 году, инвестировав в него $50 млн.

В конце сентября группа TCS, контролирующая «Тинькофф», анонсировала переговорыс «Яндексом» о слиянии. 16 октября стало известно, что сделка не состоится, каждая сторона изложила свою версию срыва. По словам Тинькова, переговоры велись об объединении компаний и «поиске синергий», в то время как «Яндекс» настаивал на покупке банка. В «Яндексе» же заявили, что компания не смогла договориться об окончательных условиях покупки банка с его основными акционерами.

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Автор
Наталия Анисимова
Олег Тиньков маркетплейс Goldman Sachs Baring Vostok
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