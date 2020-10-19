Тиньков продал долю в маркетплейсе «Сравни.ру»

За счет сделки свою долю в финансовом маркетплейсе увеличили Baring Vostok и Goldman Sachs. «Сравни.ру» привлекла инвестиции от Tinkoff Digital в декабре 2014 года, по данным источников РБК, тогда проект оценили в $5 млн

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», сообщают «Ведомости» и vc.ru со ссылкой на компанию. Свою долю в финансовом маркетплейсе за счет сделки увеличили фонды Baring Vostok и Goldman Sachs.

По данным ЕГРЮЛ, на которые ссылаются «Ведомости», компания Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит «Сравни.ру». Сумма сделки и доли акционеров не раскрываются.

«Сравни.ру» привлекла инвестиции от Tinkoff Digital, акционерами которой являются Тиньков и Goldman Sachs, в декабре 2014 года. Тогда же инвестором ресурса стал Baring Vostok. Суммы вложений не были раскрыты, но источники РБК на рынке заявили, что на момент сделки сервис был оценен в $5 млн. Один из них отмечал, что Tinkoff Digital получил контрольный пакет и опцион на увеличение доли в компании. Собеседники РБК полагали, что проект был нужен Тинькову для продвижения своего страхового бизнеса.

«Сравни.ру» был запущен в 2009 году создателем соцсети «Одноклассники» Альбертом Попковым. Сервис позволяет подобрать лучшие банковские, страховые и другие финансовые предложения.