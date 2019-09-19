СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

Минюст разработал концепцию законопроекта, согласно которой взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не закроет долг в течение 30 дней. По мнению авторов инициативы, это снизит нагрузку на ФССП

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) разработали концепцию закона, которая изменит регулирование взыскания долгов с граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно этой концепции, досудебный порядок взыскания долгов станет обязательным, а в реестр ФССП будут включены не только коллекторы, но и кредитные организации.

Инициатива подразумевает, что взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник после получения претензии не закроет долг в течение 30 дней. По мнению авторов концепции, это должно установить дополнительные гарантии прав физлиц и снизить нагрузку на ФССП и судебные органы. В настоящий момент кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Согласно новому закону реестр ФССП будет расширен за счет включения в него любых организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Речь, в частности, идет о банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, ломбардах, операторах связи, управляющих компаниях ЖКХ. Газета отмечает, что организации, присутствующие в реестре, смогут встречаться с должником и звонить ему, направлять электронные сообщения и использовать «робота-коллектора».