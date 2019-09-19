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Финансы ,  
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СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда
Минюст разработал концепцию законопроекта, согласно которой взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не закроет долг в течение 30 дней. По мнению авторов инициативы, это снизит нагрузку на ФССП
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) разработали концепцию закона, которая изменит регулирование взыскания долгов с граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно этой концепции, досудебный порядок взыскания долгов станет обязательным, а в реестр ФССП будут включены не только коллекторы, но и кредитные организации.

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Инициатива подразумевает, что взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник после получения претензии не закроет долг в течение 30 дней. По мнению авторов концепции, это должно установить дополнительные гарантии прав физлиц и снизить нагрузку на ФССП и судебные органы. В настоящий момент кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Согласно новому закону реестр ФССП будет расширен за счет включения в него любых организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Речь, в частности, идет о банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, ломбардах, операторах связи, управляющих компаниях ЖКХ. Газета отмечает, что организации, присутствующие в реестре, смогут встречаться с должником и звонить ему, направлять электронные сообщения и использовать «робота-коллектора».

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Организации из реестра должны будут не менее двух лет хранить записи всех видов сообщений, в том числе аудиозаписи разговоров с должниками, а также застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику. По оценке разработчиков концепции, первоначальные расходы составят от 5,2 млн руб.

Как ожидается, новый законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» будет внесен в правительство до конца текущего года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минюст, ФССП, Долги
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