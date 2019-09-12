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Банк России предложил новую форму договоров об ипотеке
По указанию Банка России самые важные пункты соглашения с кредитной организацией должны быть представлены в виде таблицы. Это делается для удобства заемщика
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Центробанк вводит новый вид договора об ипотеке. Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно указанию Банка России, которое вступит в силу 20 января 2020 года, при заключении ипотечного договора его наиболее значимые пункты должны быть представлены в форме таблицы. Это, в частности, информация о сумме займа, ставке, сроке возврата, способах выплат и данные о том, может ли кредитор уступить третьим лицам право требования по соглашению.

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ЦБ предложил дать ему новые полномочия по контролю за долгами россиян

В публикации на сайте ЦБ отмечается, что благодаря табличной форме договора, которая уже используется при выдаче потребительских кредитов, клиенту банка будет проще понять основные условия соглашения. Таким образом, потребитель сможет более вдумчиво оценить свои риски, заключили в ЦБ. Предполагается, что указание регулятора коснется всех организаций, которые выдают ипотечные кредиты.

В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян. Банк России хочет получить возможность вводить прямые ограничения на выдачу займов, в том числе ипотечных. Среди прочего предполагается, что регулятор сможет запрещать ипотечные кредиты, по которым значение LTV (отношение долга к стоимости обеспечения) будет выше значения, установленного регулятором (например, 90%).

Автор: Артём Губенко
Теги: ипотека, договор, Центральный банк
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