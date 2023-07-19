Сбербанк задумался об открытии филиала в Бангладеш

«Сбер» провел два раунда переговоров с ЦБ Бангладеш об открытии филиала, пишут местные СМИ. В банке сообщили, что изучают возможности оказания услуг клиентам, которые сотрудничают с компаниями этой страны

Сбербанк рассматривает возможность открыть филиал в Бангладеш, чтобы участвовать в двусторонней торговле и проводить расчеты в альтернативных доллару валютах, сообщает местное издание BDNews24.

По его данным, представители «Сбера» провели два раунда переговоров с Банком Бангладеш (Центробанк этой страны); первая встреча прошла в конце июня, вторая — 6 июля. Источники издания в регуляторе сообщили, что каких-либо решений принято не было, российский банк интересовали правовые условия и документы, необходимые для открытия офиса.

Неназванный чиновник сообщил, что решение об открытии филиалов иностранных банков в Бангладеш принимается при участии правительства страны. В Центробанке Бангладеш не ответили на запрос издания.

«Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш», — сказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

У «Сбера» есть один зарубежный филиал — в Индии, он работает в Нью-Дели с 2010 года. Осенью 2022 года российскому банку разрешили открыть второй — в Мумбаи. Банк также рассчитывает открыть отделение в Китае.