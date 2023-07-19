Власти решили обязать банки ужесточить контроль за оборотом драгметаллов

Минфин и Росфинмониторинг предлагают ужесточить контроль над банковскими операциями с драгоценными металлами и камнями, пишут «Известия». Это позволит сократить их теневой оборот, считают разработчики

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Законопроект, обязывающий банки контролировать операции с драгоценными камнями и металлами, разрабатывают Минфин и Росфинмониторинг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы к правительственному часу от 12 июля, в аппарате правительства изданию подтвердили, что сейчас такой документ готовят к внесению в кабмин.

Операции с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями занимают первые позиции в схемах отмывания денег, говорится в документах к правительственному часу за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ведомства рассчитывают, что новый законопроект позволит сократить их теневой оборот.

Согласно принятому закону об отмывании преступных доходов, сейчас организации, которые работают с драгоценными металлами, в том числе банки, могут самостоятельно определять источники происхождения денег или иного имущества у клиентов и сообщать Росфинмониторингу и правоохранительным органам о подозрительных операциях.

Перечень признаков сомнительных операций, который ведет ЦБ, сейчас не содержит детального описания сделок конкретно с драгметаллами. Но комплаенс-подразделения банков, например, должны обращать внимание на снятие клиентами-юрлицами или предпринимателями наличных для покупки драгоценных металлов у физлиц. Правда, в описании этого признака сомнительности сделки есть оговорка, что сумма снимаемых наличных должна превышать 3 млн руб. в день.

Сейчас операции по покупке и продаже драгоценных металлов и открытию металлических счетов совершают банки — кредитные организации реализуют золото, серебро, платину, представленные в слитках и монетах, а также бриллианты. С прошлого года физлица могут покупать инвестиционные слитки и алмазы без уплаты налога на добавленную стоимость, ставка которого раньше составляла 20%.

При обслуживании клиентов в рамках сделок с драгоценными металлами банки собирают комплект документов о поставщике, а также сведения об учете контрагента в Федеральной пробирной палате, рассказали изданию в пресс-службе ПСБ. В ВТБ сообщили, что операции с драгоценностями отражаются в банковских системах, а информацию об их происхождении кредитные организации получают из ответов клиентов.

В банках, опрошенных «Известиями», инициативу поддерживают не все.

В пресс-службе ВТБ заявили, что реализация такой проверки потребует дополнительных трудозатрат и финансовых вложений. Для этого нужно будет внедрить новые автоматизированные процедуры, а также перестроить отдельные бизнес-процессы в части взаимодействия структурных подразделений, пояснили в финансовой организации. В банке «Зенит» положительно оценили предложения правительства, отметив, что для этого потребуются незначительные доработки ПО действующей системы контроля.