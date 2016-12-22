Задорнов допустил продажу «Росгосстраха» раньше «ФК Открытие»

Глава «ФК Открытия» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов допустил, что страховщик может быть продан частному инвестору даже раньше, чем банк. Покупателем может выступить стратегический инвестор

Михаил Задорнов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Я совсем не исключаю, что «Росгосстрах», возможно, покажет такие результаты за 2018–2019 год, что какой-то пакет акций будет приобретен либо стратегическим инвестором, либо мы можем продать его в рынок», — сказал Задорнов журналистам, передает корреспондент РБК.

Задорнов отметил, что четких ориентиров по продаже пакета «Росгосстраха» пока нет — все будет зависеть от результатов, которые будет показывать страховая компания.

Таким образом, пакет «Росгосстраха» может быть продан инвесторам раньше, чем «ФК Открытие». Сейчас «Росгосстрах» контролируется ЦБ, он попал под госконтроль в рамках санации «ФК Открытие». Банк России в начале июня объявлял, что будет готов продать 20% «ФК Открытие» к 2021 году не меньше чем за 1,3 капитала. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что банк вряд ли будет продан стратегическому инвестору — продавать планируют на рынке небольшими пакетами.

Согласно стратегии развития «Росгосстраха», компания к 2021 году планирует занять первое место в розничном страховании и войти в топ-3 крупнейших компаний на рынке корпоративного страхования. Кроме того, «Росгосстрах» ставит цель вывести в лидеры рынка своего страховщика жизни, о создании которого было объявлено на этой неделе. Планируется также слияние с компанией «Капитал Страхование» (сейчас аффилирована с РГС через «КС Холдинг»), после чего в компании создадут департамент «ТЭК и тяжелая промышленность».

Уже в 2018 году «Росгосстрах» рассчитывает показать прибыль в 0,5 млрд руб. (2017 год компания окончила с рекордным убытком в 55,6 млрд руб.). В 2019 году прибыль страховщика должна составить 4,9 млрд руб., в 2020-м – 11,5 млрд руб., а к 2021 году – вырасти до 19,2 млрд руб.

«Росгосстрах» в 2017 году был продан Данилом Хачатуровым банку «ФК Открытие», который вскоре после этого попал под санацию вместе со страховой компанией. В конце 2017 года Михаил Задорнов говорил, что в компании при старом менеджменте «сверху донизу царило воровство». Впоследствии по заявлению Задорнова было возбуждено уголовное дело о растрате в отношении бывшего вице-президента «Росгосстраха», брата Данила Хачатурова Сергея.