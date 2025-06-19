Набиуллина предложила на ПМЭФ поговорить о музыке вместо ставки
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума предложила сменить тему обсуждения — от ключевой ставки к музыке.
«Давайте поговорим о музыке вместо ставки», — ответила она главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
Тот напомнил Набиуллиной ее предыдущее сравнение инфляции в России с Девятой симфонией Людвига ван Бетховена.
В начале июня Набиуллина заявила, что текущую ситуацию с инфляцией в стране лучше всего отражает Девятая симфония Людвига ван Бетховена. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
На вопрос журналиста, какое музыкальное произведение, по ее мнению, соответствует состоянию инфляции — «Патриотическая песня», «Ода к радости», «Тоска» или «Реквием» — Набиуллина кратко ответила: «Девятая симфония Бетховена».
Симфония № 9 — последнее завершенное оркестровое произведение композитора, известное как «Хоральная». Она символизирует движение от мрака к свету и завершается хором «Ода к радости».
Заседание совета директоров Банка России 6 июня завершилось первым за три года снижением ключевой ставки — с 21% до 20%. Комментируя решение, Набиуллина отметила, что ЦБ готов вернуться к повышению ставки, если инфляция перестанет устойчиво снижаться. При этом для дальнейшего смягчения политики не требуется ждать достижения целевого уровня инфляции — достаточно убедиться, что снижение становится устойчивым.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов