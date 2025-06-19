 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Набиуллина предложила на ПМЭФ поговорить о музыке вместо ставки

Сюжет
ПМЭФ-2025

Набиуллина предложила на ПМЭФ поговорить о музыке вместо ставки
Video

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума предложила сменить тему обсуждения — от ключевой ставки к музыке.

«Давайте поговорим о музыке вместо ставки», — ответила она главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Тот напомнил Набиуллиной ее предыдущее сравнение инфляции в России с Девятой симфонией Людвига ван Бетховена.

Набиуллина сообщила, что период высокой ставки не будет «бесконечным»
Экономика
Эльвира Набиуллина

В начале июня Набиуллина заявила, что текущую ситуацию с инфляцией в стране лучше всего отражает Девятая симфония Людвига ван Бетховена. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

На вопрос журналиста, какое музыкальное произведение, по ее мнению, соответствует состоянию инфляции — «Патриотическая песня», «Ода к радости», «Тоска» или «Реквием» — Набиуллина кратко ответила: «Девятая симфония Бетховена».

Симфония № 9 — последнее завершенное оркестровое произведение композитора, известное как «Хоральная». Она символизирует движение от мрака к свету и завершается хором «Ода к радости».

Заседание совета директоров Банка России 6 июня завершилось первым за три года снижением ключевой ставки — с 21% до 20%. Комментируя решение, Набиуллина отметила, что ЦБ готов вернуться к повышению ставки, если инфляция перестанет устойчиво снижаться. При этом для дальнейшего смягчения политики не требуется ждать достижения целевого уровня инфляции — достаточно убедиться, что снижение становится устойчивым.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Эльвира Набиуллина Центробанк ключевая ставка ПМЭФ музыка
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о «растущем давлении» на Набиуллину из-за ключевой ставки
Финансы
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку «проверенным лекарством»
Экономика
Набиуллина заявила, что ключевая ставка — не «волшебная палочка»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Набиуллина предложила на ПМЭФ поговорить о музыке вместо ставки Экономика, 10:51
Спрос вырос на треть: сколько стоит жилье на морских курортах в 2025 году Недвижимость, 10:50
Режиссеру Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене Политика, 10:46
Минпромторг назвал вероятные сроки принятия закона о квоте на вино Вино, 10:45
Война Израиля и Ирана. Главное Политика, 10:45
Верховный суд запретил списывать долги по потраченным на роскошь кредитам Финансы, 10:39
Как производитель игрушек Mattel зарабатывает на взрослых — Fast CompanyПодписка на РБК, 10:35
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Politico узнало о роли «тихого» генерала Гориллы в США в вопросах Ирана Политика, 10:30
«Отдел нераскрытых дел»: за что все полюбили новый сериал от Netflix Life, 10:26
В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты Политика, 10:20
В посольстве России в Иране назвали количество уехавших россиян Политика, 10:15
На ПМЭФ представили технологию оплаты «умной» колонкой Отрасли, 10:10
Путин согласился с объяснением Трампа, почему их не было в Стамбуле Политика, 10:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:07