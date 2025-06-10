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Финансы ,  
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Эксклюзив

Средняя доходность по полугодовым вкладам опустилась ниже 19%

Крупные российские банки уже не готовы давать по длинным вкладам больше 19% годовых, следует из расчетов «Финуслуг». Пересмотр условий стал неизбежным на фоне снижения ключевой ставки
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

К 9 июня 2025 года доходность депозитов сроком шесть месяцев в крупных российских банках опустилась ниже 19% впервые с октября 2024 года, следует из индекса вкладов, который рассчитывает маркетплейс «Финуслуги» Московской биржи (есть у РБК). За неделю с 3 по 9 июня ставки по таким депозитам упали на 0,35 п.п., до 18,92%, — это самая заметная коррекция с середины марта.

Доходность годовых вкладов за неделю с 3 по 9 июня уменьшилась на 0,37 п.п., до 18,21%. Ставки по коротким депозитам сроком на три месяца пока остаются выше 19%, но тоже стремятся вниз — на 0,22 п.п., до 19,39%. Ухудшение условий по таким сберегательным продуктам стало самым ощутимым с конца февраля.

Индекс вкладов «Финуслуг» рассчитывается на основе данных о депозитных продуктах в топ-20 банков по объему привлеченных от населения средств. В статистику попадают вклады в 100 тыс. руб. без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев.

Движение на депозитном рынке активизировалось на фоне решения ЦБ — 6 июня регулятор впервые за три года перешел к смягчению денежно-кредитной политики и снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 20%. Участники рынка допускали, что условия для вкладчиков будут пересмотрены.

По данным «Финуслуг», сейчас максимальная ставка в топ-20 банков по вкладу на три месяца достигает 21%, однако ее сохранил только один из них. На сроке в шесть месяцев наибольшая доходность составляет 20%, а у годовых депозитов — 20,25%.

Пересмотр ставки укладывался в рамки ожиданий банков, но тренд на ухудшение условий вкладов еще сохранится, считает старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин: «Новый уровень ключевой ставки придаст этому тренду ускорение».

На какую доходность смогут рассчитывать российские вкладчики в ближайшее время — в разборе РБК.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Вклады ставки по вкладам ключевая ставка ЦБ
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