ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

Регулятор говорит о ситуации, когда по ипотечному кредиту не было страховки и клиенты были обязаны выплатить остаток долга

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С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности. Центробанк рекомендует финансовым организациям рассмотреть такую возможность, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Законодательно уже урегулированы другие ситуации с долгами, когда недвижимость из-за неплатежа переходила кредитору, отмечает ЦБ. Так, закон об ипотеке предусматривает, что если торги не состоялись и жилье отходит кредитору, то долг клиента можно прекратить. В 2014 году вступила в силу новая редакция, по которой нельзя было требовать с клиента остатка долга, если кредитор получил выплаты от страховщиков.

«Соответственно, в ситуации, когда указанные виды страховок по ипотечному кредиту или займу отсутствуют, страховой выплаты не происходит и у гражданина остается обязанность выплачивать остаток долга», — поясняет регулятор.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» установило, что в апреле средний размер выданных банками ипотечных кредитов стал рекордным — 2,55 млн руб. Кроме того, за год средний размер кредита увеличился на 18%, а общий объем кредитов — на 5,4%.

Портфель ипотечных кредитов за первый квартал был равен 6,9 трлн руб., за этот период он увеличился почти на 5%.