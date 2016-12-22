Компания Дмитрия Ананьева попросит признать себя банкротом

АО «Промсвязькапитал», контролируемый голландской компанией Дмитрия Ананьева, Promsvyaz Сapital B.V., подаст заявление о признании себя банкротом. Кредитором компании выступает бывший актив Ананьева — Промсвязьбанк

Дмитрий Ананьев (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

О намерении АО «Промсвязькапитал» подать заявление о признании себя банкротом говорится в материалах компании на Федресурсе. Кредитором компании, согласно материалам, является Промсвязьбанк.

Согласно последнему раскрытию информации об аффилированных лицах, владельцем АО «Промсвязькапитал» является нидерландская Promsvyaz Capital B.V. Через эту компанию братья Алексей и Дмитрий Ананьевы владели долями в Промсвязьбанке и банке «Возрождение». После санации Промсвязьбанка в рамках раздела бизнеса Алексей Ананьев передал свою долю в Promsvyaz Capital B.V. брату.

Сейчас у АО «Промсвязькапитал» в обращении есть два выпуска облигаций по 10 млрд руб. с погашением в 2026 году каждый. При этом по обоим выпускам в ближайшее время предстоят купонные выплаты — 20 апреля на сумму 525 млн руб. и 25 мая на сумму 512,5 млрд руб. В конце декабря 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения кредитный рейтинг облигаций «Промсвязькапитала» «в связи с неприменимостью методологии».

Представитель Дмитрия Ананьева не стал комментировать банкротство «Промсвязькапитала».​