Forbes сообщил о росте состояния миллиардера Богуславского на $600 млн

Увеличить свое состояние инвестору удалось после IPO американской компании Datadog, которая специализируется на работе с облачными хранилищами

Леонид Богуславский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Миллиардер Леонид Богуславский разбогател на $600 млн после сентябрьского IPO американской ИТ-компании Datadog, следует из подсчетов журнала Forbes. Если в марте издание оценивало его состояние в $1 млрд, то теперь оно составляет порядка $1,6 млрд.

По данным Forbes, доля основанного Богуславским венчурного фонда RTP Ventures в Datadog выросла со $160 млн до $690 млн.

RTP Ventures была одним из ранних инвесторов в Datadog — компании, которая помогает клиентам следить за работой облачных хранилищ. Всего фонд вложил в нее порядка $11 млн.

Цена размещения акций Datadog составила $27 за бумагу. IPO компании состоялось 19 сентября на NASDAQ. По итогам этого дня акции компании выросли до $37,55. По состоянию на утро 22 октября они стоили чуть больше $30.

Леонид Богуславский — один из крупнейших российских инвесторов, фонд которого владеет долями в Biglion и ivi.ru. До середины сентября RTP Ventures владел пакетом акций Ozon, однако, как сообщала газета «Коммерсантъ», Богуславский вышел из этого проекта. Сам бизнесмен подтвердил продажу доли в Ozon, однако не стал говорить, кому именно продал акции.