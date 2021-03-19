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Финансы ,  
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ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банка

Лицензия отозвана за многократные нарушения законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк), зарегистрированного в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. По величине активов он занимал 222-е место в банковской системе России. ЮМК банк не является участником системы страхования вкладов.

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Фото:Любовь Мишина для РБК

По данным регулятора, банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сообщении ЦБ указал, что банк в своей деятельности ориентировался на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. Именно на связанные с ними компании приходилась существенная часть кредитного портфеля. При этом 70% ссудной задолженности банка ЦБ назвал низкокачественной.

«Кроме того, в ходе инспекционной проверки ЮМК банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — отметили в регуляторе.

В ЮМК банк назначена временная администрация, а полномочия руководящих органов банка приостановлены.

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Как сообщал РБК, Банк России готовится к реформе допуска финансовых организаций на рынок: вместо разрозненных требований к претендентам предлагается ввести единый подход для всех. Об этом говорилось в консультативном докладе ЦБ в декабре 2020 года. Для этого регулятор намерен сгруппировать организации по видам деятельности и допускать их к работе с учетом отраслевой специфики по образцу системы, которая работает в Южной Корее.

«Мне симпатичен вариант Южной Кореи, не буду это скрывать, но консультационный доклад выпускается, чтобы не подменять первоначальную позицию Центрального банка перед диалогом с рынком. Поэтому давайте мы посмотрим и на другие юрисдикции (в докладе они изложены), давайте поймем, подходит ли нам то, что [используют] в том числе и в Южной Корее, или какая-то комбинация идей, реализованных в зарубежных странах, а уже по итогам примем какое-то решение», — сказал тогда журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Автор
Владислав Гордеев
Отзыв лицензии Центробанк Краснодар
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