ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банка

Лицензия отозвана за многократные нарушения законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

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Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк), зарегистрированного в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. По величине активов он занимал 222-е место в банковской системе России. ЮМК банк не является участником системы страхования вкладов.

По данным регулятора, банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сообщении ЦБ указал, что банк в своей деятельности ориентировался на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. Именно на связанные с ними компании приходилась существенная часть кредитного портфеля. При этом 70% ссудной задолженности банка ЦБ назвал низкокачественной.

«Кроме того, в ходе инспекционной проверки ЮМК банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — отметили в регуляторе.