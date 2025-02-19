МВД попросило разрешить без суда блокировать сомнительные переводы денег
МВД предложило позволить следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать денежные операции, вызывающие сомнения, заявил замминистра Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.
Центробанк в целом поддерживает идею, но «есть возражения по дознавателям», уточнил Храпов. Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс.
Комиссия правительства одобрила инициативу, сообщили в пресс-службе правительства в декабре. Источник РБК рассказал, что на заседании была «ожесточенная дискуссия», проект доработают, и первоначально ЦБ не поддержал предложение, увидев в нем слишком серьезное расширение доступа к банковской тайне.
С июля 2024 года банки должны приостанавливать перевод на два дня, если информация о получателе средств содержится в черном списке ЦБ — базе данных регулятора о случаях и попытках мошеннических операций. В обратном случае банк будет обязан вернуть клиенту деньги в течение месяца.
Банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тыс. денежных переводов на счета из базы данных ЦБ с реквизитами мошенников, заявила на форуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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