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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Реальные ставки по кредиткам рекордно выросли второй месяц подряд

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Эксклюзивы РБК
В начале 2025 года стоимость обслуживания долгов по кредитным картам в России приблизилась к 45% годовых, подсчитали в НБКИ. Некоторые эксперты допускают, что пик реальных ставок по кредиткам уже достигнут
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В январе 2025 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт достигла нового рекорда — 44,8%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучил РБК. За месяц показатель увеличился на 7,2 процентного пункта (п.п.), а до этого в декабре прирост ПСК составил 10 п.п. Таким образом, с ноября средняя стоимость заимствований по кредиткам в России поднялась более чем в полтора раза (тогда она составляла 27,6%).

По оценкам НБКИ, в четырех регионах значение ПСК в сегменте кредитных карт выше, чем в среднем по России: в Москве (45,8%), Московской области (45,5%), Санкт-Петербурге (45,2%) и Самарской области (45%). Самый резкий прирост показателя в январе зафиксирован в Ростовской области — 8,4 п.п., до 43,5%. Расчеты сделаны по десяти регионам, лидирующим по выдаче кредитных карт.

ПСК — универсальный расчетный показатель, отражающий стоимость кредита для заемщика. Эта сумма включает основной долг, проценты по ссуде и некоторые виды дополнительных расходов. В кредитных договорах ПСК прописывается в денежном выражении и процентах. Как правило, этот показатель существенно выше рекламной ставки банка по кредиту, поскольку отражает реальную стоимость ссуды или реальную ставку.

Всплеск реальных ставок по кредиткам в России наблюдается с конца 2024 года. Тогда опрошенные РБК эксперты указывали на то, что участники рынка корректировали условия для держателей карт из-за роста рисков потребкредитования, а также в связи с рекомендациями регулятора.

«В третьем квартале 2024 года ПСК по кредитным картам оставалась стабильной, несмотря на заметный рост ключевой ставки. Это было связано с некорректной практикой отдельных крупных игроков данного рынка. <…> Регулятор направил в банки предписания о необходимости устранить нарушения и перейти на корректный расчет ПСК», — напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Значения ПСК в России рассчитываются с задержкой: например, для четвертого квартала действовали ограничения, сформированные на основе ставок во втором квартале, когда ключевая ставка еще была на уровне 16%. В октябре ЦБ сообщил о недобросовестных практиках некоторых банков при расчете ПСК по кредиткам — они включали в базу для расчета низкие ставки, действующие в промопериод, и фактически вводили заемщиков в заблуждение.

По словам Доронкина, корректировка подходов к определению ПСК в банках привела к резкому росту реальных ставок по кредиткам и в декабре, и в январе.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что на фоне высоких ставок и общей закредитованности населения увеличивается доля отказов заемщикам по заявкам на обычные потребкредиты, поэтому часть спроса перетекает в сегмент кредитных карт. «Но, конечно, кредитные риски для банков такое замещение не снижало, в связи с чем они сильно пересмотрели премию за риск по кредиткам. Выдачи замедлились, расчетная база сократилась, а в вычисленных на ее основе средних ставках увеличилась значимость выдач с повышенными рисками и, соответственно, повышенными ставками», — говорит аналитик. Беликов тоже указывает на сохранение этой тенденции в январе.

Если в декабре банки корректировали условия по ПСК, руководствуясь рекомендацией ЦБ, то с января у них появилось полное право не соблюдать ограничения по полной стоимости кредитов в сегменте карт, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. В декабре Банк России объявил, что до 31 марта 2025 года для кредиторов не будут действовать ограничения для ПСК, в том числе по кредиткам.

Как отмечает Полунин, ставки по картам сейчас «фактически догнали реальную рыночную ситуацию», то есть отражают эффект от роста ключевой ставки во втором полугодии. С июля по декабрь ставка ЦБ выросла с 16 до 21%, с тех пор регулятор сохраняет ее на рекордно высоком уровне.

Продолжат ли расти реальные ставки по кредиткам

Скорее всего, до конца первого квартала банки продолжат поднимать стоимость заимствования по картам, говорит Полунин.

«Участники рынка не ожидают снижения ставки в ближайшей перспективе — в этих условиях создание банками задела по уровню ПСК на будущее видится логичным шагом», — поясняет эксперт АКРА. Поскольку ПСК рассчитывается с задержкой, значение средних ставок в первом квартале будет расчетной базой для ограничений по ПСК в последующие кварталы.

Многие кредиторы уже скорректировали условия по ПСК в сегменте кредиток и ужесточать требования не будут, возражает Доронкин: «В настоящее время уровень ПСК корректно отражает реальную динамику и уровень ставок в сегменте. Учитывая стабилизацию ключевой ставки, пока нет оснований для какого-то дальнейшего устойчивого роста ПСК».

Беликов тоже считает, что пик роста ставок по кредиткам «достигнут или почти достигнут».

«Еще более высокие ставки ассоциируются с избыточным кредитным риском, свойственным скорее уже сегменту МФО, нежели банков. Текущие средние ставки по кредиткам соотносятся с ключевой ставкой, а также с общей закредитованностью, означающей системно повышенный кредитный риск. Однозначных сигналов относительно динамики ключевой ставки на краткосрочном или среднесрочном горизонте регулятор не давал. Так что пока ставки остаются такими», — объясняет эксперт.

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Банки кредитные карты потребкредитование
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