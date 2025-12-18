 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Финансы⁠,
0

Минфин предложил увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам

Вклады в рублях сроком от 3 лет могут быть защищены повышенной страховкой — ₽2 млн вместо действующих ₽1,4 млн, считают в Минфине. Там также предлагают поднять покрытие для эксроу-счетов, применяемых в сделках с недвижимостью
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Лимит страховых выплат по некоторым видам вкладов будет увеличен c 1,4 до 2 млн руб., следует из законопроекта Минфина, опубликованного на портале правовых инициатив.

Повышенное страхование коснется рублевых вкладов физических лиц со сроком более трех лет и рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет.

«Решение повысит привлекательность таких инструментов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, необходимые для финансирования приоритетных проектов, — уверены в Минфине.

Выплаты при наступлении страховых случаев будут осуществлять совокупно, они будут отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов. Повышенное возмещение не затронет вклады, если при досрочном возврате (до трех лет) возможно получение процентов выше, чем по ставке до востребования.

Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года
Финансы
Фото:Shutterstock

Более того, планируется увеличить страховое покрытие с 10 до 30 млн руб. по специальным счетам эскроу, которые открываются при проведении сделок купли-продажи недвижимости на первичном рынке. Речь идет о расчетах по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ), а также по договорам строительного подряда. В Минфине объяснили, что увеличение покрытия позволит «существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах».

«Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки», — отметил директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

С 30 октября 2025 года в России применяется увеличенное страховое покрытие (до 2,8 млн руб.) по рублевым вкладам сроком от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. В отличие от классических депозитов, это довольно редкий сберегательный продукт. При это изначально Банк России предлагал поднять страховки отдельно по долгосрочным вкладам и по безотзывным сберегательным сертификатам.

По данным ЦБ, на 1 ноября 2025 года россияне держали на срочных вкладах в банках 44,4 трлн руб. В статистике регулятора не выделены длинные депозиты сроком от трех лет. На вклады сроком от 1 года приходится 20,9% депозитной базы (9,28 трлн руб.), или 14,6% всех сбережений населения в банках. На счетах эксроу, открытых по ДДУ на отчетную дату было чуть больше 7 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Михаил Добрунов
Минфин Агентство страхования вкладов

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
ВТБ спрогнозировал рост дохода россиян со вкладов в 1,5 раза
Финансы
В «Дом.РФ» заметили «разворот» россиян от вкладов к рынку недвижимости
Финансы
Как россияне в два раза сократили суммы валюты на вкладах. Инфографика
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Какие платформы на основе ИИ помогают инвесторам находить стратегии Инвестиции, 20:30
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Оптимизация в HoReCa: как сэкономить на обслуживании техники Отрасли, 20:18
DPA узнало о согласии Германии передать активы России на помощь Киеву Политика, 20:16
Альфа-Банк назвал фаворитов рынка облигаций на 2026 год Инвестиции, 20:08
Кремль счел заслуживающей внимания идею об альтернативе G7 с Россией Политика, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
КПРФ предложила проект реформы Конституционного суда Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
«Единая Россия» назвала 6 сложных регионов на выборах в Госдуму Политика, 19:44
Цены на золото впервые в истории поднялись выше $4400 за унцию Инвестиции, 19:42
США вывели из-под санкций Veles International и его владельца Бугаенко Политика, 19:34
Изумрудное ожерелье экватора: как наладить экспорт в Индонезию РБК и РЭЦ, 19:31
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 19:27