Минфин предложил увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам

Вклады в рублях сроком от 3 лет могут быть защищены повышенной страховкой — ₽2 млн вместо действующих ₽1,4 млн, считают в Минфине. Там также предлагают поднять покрытие для эксроу-счетов, применяемых в сделках с недвижимостью

Фото: Олег Яковлев / РБК

Лимит страховых выплат по некоторым видам вкладов будет увеличен c 1,4 до 2 млн руб., следует из законопроекта Минфина, опубликованного на портале правовых инициатив.

Повышенное страхование коснется рублевых вкладов физических лиц со сроком более трех лет и рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет.

«Решение повысит привлекательность таких инструментов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы, необходимые для финансирования приоритетных проектов, — уверены в Минфине.

Выплаты при наступлении страховых случаев будут осуществлять совокупно, они будут отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов. Повышенное возмещение не затронет вклады, если при досрочном возврате (до трех лет) возможно получение процентов выше, чем по ставке до востребования.

Более того, планируется увеличить страховое покрытие с 10 до 30 млн руб. по специальным счетам эскроу, которые открываются при проведении сделок купли-продажи недвижимости на первичном рынке. Речь идет о расчетах по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ), а также по договорам строительного подряда. В Минфине объяснили, что увеличение покрытия позволит «существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах».

«Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки», — отметил директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

С 30 октября 2025 года в России применяется увеличенное страховое покрытие (до 2,8 млн руб.) по рублевым вкладам сроком от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. В отличие от классических депозитов, это довольно редкий сберегательный продукт. При это изначально Банк России предлагал поднять страховки отдельно по долгосрочным вкладам и по безотзывным сберегательным сертификатам.

По данным ЦБ, на 1 ноября 2025 года россияне держали на срочных вкладах в банках 44,4 трлн руб. В статистике регулятора не выделены длинные депозиты сроком от трех лет. На вклады сроком от 1 года приходится 20,9% депозитной базы (9,28 трлн руб.), или 14,6% всех сбережений населения в банках. На счетах эксроу, открытых по ДДУ на отчетную дату было чуть больше 7 трлн руб.