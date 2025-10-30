 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В России вырос лимит страховки по долгосрочным вкладам

Закон об увеличении лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам до 2,8 млн рублей вступил в силу с 30 октября.

Изменения коснулись рублевых вкладов на срок более трех лет. Они должны быть оформлены с использованием безотзывных сберегательных сертификатов и застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Безотзывный сберегательный сертификат — это ценная бумага, удостоверяющая факт внесения клиентом денег на банковский счет на определенных условиях. По вкладам, удостоверенным такой бумагой, нельзя досрочно снять средства.

Эта мера направлена на стимулирование граждан вкладывать средства в долгосрочные инструменты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон станет гарантированной защитой сбережений россиян.

Минфин представил новые параметры для программы долгосрочных сбережений
Финансы
Фото:Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

По всем остальным вкладам лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей. В феврале 2024 года заместитель председателя Центрбанка Ольга Полякова заявила, что ведомство работает над вопросом двукратного повышения суммы по отдельным вкладам. Вскоре президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение проработать эту инициативу.

Анастасия Луценко
Вклады законы Россия страхование вкладов
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
