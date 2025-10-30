В России вырос лимит страховки по долгосрочным вкладам

Закон об увеличении лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам до 2,8 млн рублей вступил в силу с 30 октября.

Изменения коснулись рублевых вкладов на срок более трех лет. Они должны быть оформлены с использованием безотзывных сберегательных сертификатов и застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Безотзывный сберегательный сертификат — это ценная бумага, удостоверяющая факт внесения клиентом денег на банковский счет на определенных условиях. По вкладам, удостоверенным такой бумагой, нельзя досрочно снять средства.

Эта мера направлена на стимулирование граждан вкладывать средства в долгосрочные инструменты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон станет гарантированной защитой сбережений россиян.

По всем остальным вкладам лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей. В феврале 2024 года заместитель председателя Центрбанка Ольга Полякова заявила, что ведомство работает над вопросом двукратного повышения суммы по отдельным вкладам. Вскоре президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение проработать эту инициативу.