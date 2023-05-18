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Финразведка предложила вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя
Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Ведомство скорректировало набор информации, которую нужно будет предоставлять при отправлении денег, но не учло основные замечания банков на свой законопроект, следует из новой версии соответствующего документа, которую изучил РБК. Первую версию проекта ведомство опубликовало в начале марта 2023 года.

Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона).

Законопроект критиковали банки. Кредитные организации считают, что новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств, говорится в предложениях к первой версии законопроекта от Национального совета финансового рынка (есть у РБК). Похожая позиция упоминалась и в письме Ассоциации банков России.

РБК направил запрос в Росфинмониторинг. Представитель ЦБ сказал, что в настоящий момент идет обсуждение предложений, поэтому дополнительные комментарии преждевременны.

Что предлагает Росфинмониторинг

  • В новой версии законопроекта ведомство изменило набор данных получателя, которые нужно будет указывать при переводе. Оно исключило из них дату рождения, вместо полных Ф.И.О. предлагает указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности — только серию и номер документа, либо идентификационный номер налогоплательщика.
  • Также предлагается сделать исключения для переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Будет предусмотрен механизм досылки сведений о получателе от кредитной организации, обслуживающей получателя или оператора платежной системы. При таких переводах не придется указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счета. Введение исключения Росфинмониторинг объяснил целью «максимально сохранить доступность и удобство совершения переводов для пользователей».
  • Еще одна мера — перенести срок вступления законопроекта в силу на 1 января 2026 года. В изначальной версии законопроекта требования должны были заработать спустя 365 дней, следующих за днем официального опубликования документа. Операторы платежных систем, которыми могут быть банки и небанковские кредитные организации, должны привести свои правила в соответствие с проектируемыми требованиями до 1 января 2025 года.
  • Сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена, сообщал Росфинмониторинг.
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Что не нравится банкам

В ответах Росфинмониторинга на предложения банков, с которыми также ознакомился РБК (подлинность документа подтвердил представитель НСФР), говорится, что основной целью предлагаемых изменений является «решение проблемы отсутствия у финансовых организаций необходимой и достаточной информации о сторонах операции». Как объясняет Росфинмониторинг, банки не хранят данные получателя и не могут их предоставить по запросу ведомства, что приводит к снижению эффективности как внутренних банковских комплаенс-процедур, так и проводимых Росфинмониторингом финансовых расследований.

Предлагаемые Росфинмониторингом изменения усложнят для клиентов проведение безналичных переводов, что с высокой вероятностью приведет к миграции граждан в наличные расчеты, считает председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин: «Чем сложнее процедура безналичных операций, тем выше доля наличных в обороте». Также часть транзакций может перетечь из карточных переводов в операции через Систему быстрых платежей, так как для этого сервиса Росфинмониторинг делает исключения, и это противоречит принципам добросовестной конкуренции, отмечает Емелин. Еще одно ожидаемое следствие изменений — увеличение накладных расходов банков, в том числе на настройку систем для проверки данных получателя средств, которые указал плательщик, а также увеличение времени на осуществление перевода из-за проведения сверки данных.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Денежные переводы Росфинмониторинг
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