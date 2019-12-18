Фонд Калви ответил на слова Аветисяна о готовности к мировому соглашению

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 62,58 (+0,05) Quote, 13:19
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 69,69 (+0,01) Quote, 13:19
В ЛНР приняли закон о границе самопровозглашенной республики Политика, 16:47 Умные заводы: как интернет вещей спасает производство Pro, 16:34 Российские виноделы впервые получили собственное регулирование Бизнес, 16:34 СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии Общество, 16:29 Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса Политика, 16:26 Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора Общество, 16:24 АСВ потребовало с экс-руководителей Татфондбанка 141 млрд руб. Финансы, 16:21 Телеканал объявил расписание футбольного турнира «Матч Премьер» в Катаре Спорт, 16:17 Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка Финансы, 16:10 Почему российской медицине нужны зарубежные технологии Партнерский материал, 16:09 В российском МИДе оценили проект о децентрализации Украины Политика, 16:03 Госдума приняла закон об электронной очереди в детские сады Общество, 15:56 Девять глобальных трендов в корпоративных путешествиях Pro, 15:54 Собянин прокомментировал снос «Соловья» фразой «плакать не над чем» Общество, 15:54
Дело Baring Vostok ,  
0 
Фонд Калви ответил на слова Аветисяна о готовности к мировому соглашению
Baring Vostok готов искать компромисс в акционерном конфликте вокруг банка «Восточный», заявили в фонде
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Фонд Baring Vostok готов «искать компромисс по коммерческим вопросам», сообщил РБК его представитель, комментируя слова совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна о готовности заключить мировое соглашение с инвестфондом.

«Удобно представляться голубем мира и жертвой интриг, рассуждая о мировом соглашении без всяких условий, когда оппоненты сидят в тюрьме, а актив захвачен. Наш принцип — следование праву и договоренностям с партнерами, поэтому мы всегда готовы искать компромисс по коммерческим вопросам, особенно когда в заложниках невиновные люди», — заявил представитель Baring Vostok.

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Финансы

Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный» и находится в состоянии корпоративного конфликта с Baring Vostok, в интервью РБК заявил, что его компания «Финвижн» готова к мировому соглашению. Аветисян сказал, что не связывает «судьбу акционерного конфликта с развитием уголовного дела в отношении [основателя Baring Vostok] Майкла Калви». «Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению», — сказал он, но заметил, что никаких условий для этого компания не выдвигает, а сам он с инвестфондом не общается.

Банк «Восточный», принадлежавший Baring Vostok, и «Юниаструм» Артема Аветисяна решили объединиться в 2016 году. Конфликт между сторонами начался в 2018 году из-за опциона на 10% акций объединенного банка за 750 млн руб.: Baring Vostok, который был основным акционером «Восточного», изначально не рассматривал себя в этой роли и был готов отдать контроль. Однако в итоге фонд не стал продавать акции в рамках исполнения опциона, заявив, что другая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. «Финвижн» выдвинула встречные претензии, спор будет рассматриваться в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA).

Суд в Лондоне не защитил Калви от претензий «Восточного» на ₽18,8 млрд
Финансы

В феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна, миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. Сейчас его фигуранты находятся под домашним арестом или в СИЗО. Baring Vostok связывает дело с акционерным конфликтом, другая сторона обвинения отвергает.

Авторы: Павел Казарновский, Антон Фейнберг
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Baring объяснил уголовное преследование Аветисяна в Лондоне
Финансы
Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка
Финансы
Фонд Калви через суд добился раскрытия счетов Аветисяна в Deutsche Bank
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter