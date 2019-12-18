Фонд Калви ответил на слова Аветисяна о готовности к мировому соглашению

Baring Vostok готов искать компромисс в акционерном конфликте вокруг банка «Восточный», заявили в фонде

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Фонд Baring Vostok готов «искать компромисс по коммерческим вопросам», сообщил РБК его представитель, комментируя слова совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна о готовности заключить мировое соглашение с инвестфондом.

«Удобно представляться голубем мира и жертвой интриг, рассуждая о мировом соглашении без всяких условий, когда оппоненты сидят в тюрьме, а актив захвачен. Наш принцип — следование праву и договоренностям с партнерами, поэтому мы всегда готовы искать компромисс по коммерческим вопросам, особенно когда в заложниках невиновные люди», — заявил представитель Baring Vostok.

Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный» и находится в состоянии корпоративного конфликта с Baring Vostok, в интервью РБК заявил, что его компания «Финвижн» готова к мировому соглашению. Аветисян сказал, что не связывает «судьбу акционерного конфликта с развитием уголовного дела в отношении [основателя Baring Vostok] Майкла Калви». «Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению», — сказал он, но заметил, что никаких условий для этого компания не выдвигает, а сам он с инвестфондом не общается.

Банк «Восточный», принадлежавший Baring Vostok, и «Юниаструм» Артема Аветисяна решили объединиться в 2016 году. Конфликт между сторонами начался в 2018 году из-за опциона на 10% акций объединенного банка за 750 млн руб.: Baring Vostok, который был основным акционером «Восточного», изначально не рассматривал себя в этой роли и был готов отдать контроль. Однако в итоге фонд не стал продавать акции в рамках исполнения опциона, заявив, что другая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. «Финвижн» выдвинула встречные претензии, спор будет рассматриваться в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA).