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«Дочка» ЦБ отказалась перестраховывать космические запуски
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«Дочка» ЦБ отказалась перестраховывать космические запуски
Финансы, 16:29
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«Дочка» ЦБ отказалась перестраховывать космические запуски
Российская национальная перестраховочная компания с ноября приостановила перестрахование космических запусков в России. Это связано с убыточностью, которая в 1 тыс. раз превышает размер получаемых компанией премий
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» на Байконуре (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Созданная в 2017 году для перестрахования санкционных рисков РНПК, на 100% принадлежащая ЦБ, с ноября приостановила перестрахование всех космических запусков в России, об этом журналистам рассказала зампред РНПК Наталья Карпова. Не намерена РНПК также продавать такие полисы и в следующем году. Компания уже уведомила о своем решении страховщиков, которые специализируются на космических запусках.

«Мы вообще в целом отказались от запусков космических на 2019 год, от всех российских. С ноября уже не участвуем в этих рисках», — сказала Карпова.

По закону РНПК обязана брать на перестрахование минимум 10% от каждого договора перестрахования, однако это касается только случаев, когда перестраховываются санкционные риски. В случае если запуск спутника осуществляется, например, «Роскосмосом», который не находится под санкциями, то РНПК оставляет за собой право брать или не брать запуск аппаратов на перестрахование, пояснил представитель компании.

Глава РНПК Николай Галушин объяснил такое решение высокой убыточностью перестрахования космических запусков — она составляет 1000%. Этот вид перестрахования принес РНПК в 2018 году 280 млн руб. премий при выплатах в 2,5 млрд руб. На финансовый результат РНПК оказали влияние неудачный запуск ангольского спутника связи «Ангосат» и катастрофа космического корабля «Союз». Чистая прибыль РНПК по итогам 2018 года прогнозируется в размере 1,5 млрд руб., тогда как стратегия предусматривала прибыль в 5 млрд руб.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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В этом году, помимо крушения «Союза» и неудачного запуска спутника связи «Ангосат», произошла авария с потерей гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М». За все три аварии страховщики должны будут выплатить «Роскосмосу» суммарно 15 млрд руб., тогда как сама госкорпорация потратила на страхование запусков не более 1 млрд руб.

«Мы сокращаем количество запусков в России — частотность неудавшихся увеличивается. Если бы их было больше [запусков] при том же в абсолютных цифрах количестве неудачных запусков, это было бы получше. А потому что их не так много и так, притом что каждый второй проблемный — это никакой премией не скомпенсируешь», — отметила Карпова. Она указала, что РНПК бы брала на перестрахование космические запуски при условии, что премия за них была бы выше в десять раз.

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В «Роскосмосе» сообщили РБК, что госкорпорация не находится под санкциями и все предыдущие годы перестраховывала свои риски без РНПК, так как данной структуры до недавних пор не существовало. Емкости международного и российского страхового рынка для покрытия рисков «Роскосмоса» хватает, пояснил представитель госкорпорации.

РНПК при этом не является лидером на рынке перестрахования по космическим рискам, добавил Николай Галушин. «А это значит, что наше присутствие или отсутствие не сильно кто-то и заметит», — сказал он. От перестрахования космических запусков за рубежом РНПК, где с убыточностью все хорошо, отказываться не намерена, сказала при этом Карпова.

Автор: Екатерина Литова.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: Космос , аварийный запуск
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