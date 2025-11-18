Стоимость биткоина упала ниже $90 тыс. впервые с апреля
В ходе торгов 18 ноября стоимость биткоина опустилась до $89,2 тыс., следует из данных криптобиржи Binance.
Курс криптовалюты опустился ниже отметки $90 тыс. впервые за семь месяцев, сообщает Bloomberg. В последний раз биткоин торговался ниже этого порога, на уровне $74 тыс., в апреле, после того как президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах на товары из большинства стран мира.
Стоимость биткоина продолжает снижаться после достижения исторического максимума в $126,2 тыс. в начале октября.
Основная причина падения — неопределенность, охватившая американскую экономику после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о неуверенности в снижении ставки в декабре, считает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. По его словам, триггером к обвалу стала не сама денежно-кредитная политика, а резкое охлаждение фондового рынка и распродажа технологических акций. Эксперты также выделяют проблемы в секторе искусственного интеллекта и отток капитала из биржевых американских криптофондов.
По мнению Ли, если волатильность на рынках спадет, а риторика ФРС смягчится, биткоин может вернуться в диапазон $105–115 тыс. к концу декабря.
