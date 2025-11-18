 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Стоимость биткоина упала ниже $90 тыс. впервые с апреля

Курс биткоина продолжает снижаться после достижения исторического максимума в $126,2 тыс. в начале октября. В последний раз стоимость криптовалюты опускалась ниже отметки $90 тыс. в апреле
Фото: Jose Cabezas / Reuters
Фото: Jose Cabezas / Reuters

В ходе торгов 18 ноября стоимость биткоина опустилась до $89,2 тыс., следует из данных криптобиржи Binance.

Курс криптовалюты опустился ниже отметки $90 тыс. впервые за семь месяцев, сообщает Bloomberg. В последний раз биткоин торговался ниже этого порога, на уровне $74 тыс., в апреле, после того как президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах на товары из большинства стран мира.

Стоимость биткоина продолжает снижаться после достижения исторического максимума в $126,2 тыс. в начале октября.

Биткоин упал на 25% от пика. Это коррекция или конец цикла
Крипто

Основная причина падения — неопределенность, охватившая американскую экономику после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о неуверенности в снижении ставки в декабре, считает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. По его словам, триггером к обвалу стала не сама денежно-кредитная политика, а резкое охлаждение фондового рынка и распродажа технологических акций. Эксперты также выделяют проблемы в секторе искусственного интеллекта и отток капитала из биржевых американских криптофондов.

По мнению Ли, если волатильность на рынках спадет, а риторика ФРС смягчится, биткоин может вернуться в диапазон $105–115 тыс. к концу декабря.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
биткоин криптовалюта криптовалютная биржа
Материалы по теме
Дуров рассказал, что верит в рост биткоина до $1 млн
Политика
Курс биткоина обновил исторический максимум
Финансы
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Средняя цена «квадрата» элитных новостроек Москвы вновь достигла рекорда Недвижимость, 09:55
СК предъявил обвинение матери ребенка, голову которого нашли в пруду Общество, 09:55
«Альфа-Банк» объявил о покупке автолизингового оператора «Европлан» Бизнес, 09:51
Овечкин забил во втором матче подряд и побил 54-летний рекорд НХЛ Спорт, 09:48
Часть предприятий в Омской области осталась без газа из-за аварии Общество, 09:45
Выступавшие с Синатрой сестры-близнецы совершили суицид Общество, 09:41
Основатель Wolt Мики Кууси: «Платите сотрудникам больше, чем они ожидают» Образование, 09:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Десятки провальных гипотез — норма. Какие ошибки помогают бизнесу растиПодписка на РБК, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 09:32
ФСБ сообщила, что пожар на газопроводе под Омском возник во время ремонта Общество, 09:28
Усик отказался от титула чемпиона WBO Спорт, 09:27
Стоимость биткоина упала ниже $90 тыс. впервые с апреля Финансы, 09:23
Газоснабжение после пожара на омском газопроводе вернут за сутки Общество, 09:11