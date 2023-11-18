Глава МВФ сочла «разрушительной» для экономики Газы войну Израиля с ХАМАС

Глава МВФ Георгиева назвала «разрушительной» для экономики сектора Газа войну Израиля и ХАМАС. Конфликт влияет и на другую часть Палестины (Западный берег Иордана), и соседние страны, а Израиль столкнется с экономическим спадом

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Война Израиля и исламистского движения ХАМАС «разрушительна» для населения и экономики сектора Газа и оказывает «серьезное воздействие» на экономику Западного берега реки Иордан (вторая часть палестинских территорий, которые контролирует ФАТХ, конкурирующая с ХАМАС), заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью Reuters.

По ее словам, это также оказывает давление на экономики соседних стран — Египта, Ливана и Иордании, которые сталкиваются с сокращением туризма и повышением цен на газ. Кроме того, из-за конфликта Израиль столкнется с экономическим спадом, считает Георгиева, поскольку почти 8% его рабочей силы было направлено на военную службу.

Что касается Египта, то МВФ «серьезно рассматривает» возможное увеличение кредитной программы страны на $3 млрд из-за экономических трудностей, связанных с войной Израиля и ХАМАС, рассказала она. Группа сотрудников фонда в настоящее время проводит виртуальные консультации с египетскими властями по этой программе.

Война Израиля с ХАМАС оказала «очень, очень ограниченное влияние» на мировую экономику, поскольку первоначальный рост цен на энергоносители не был устойчивым, но последствия могут возрасти, если произойдет «несчастный случай», который расширит конфликт или он затянется, сказала Георгиева.

По подсчетам экспертов Программы развития ООН (ПРООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), палестинская экономика за месяц конфликта потеряла 4,2% ВВП. По их прогнозам, по итогам второго месяца она может упасть на 8,4%, а по итогам третьего — на 12,2%. Помощник генерального секретаря Программы развития ООН Абдалла Аль Дардари назвал такие потери «огромными и беспрецедентными».

Эксперты ООН подсчитали, что за время конфликта Израиля и ХАМАС число людей, проживающих за чертой бедности в Палестине, выросло на 20%, а к концу года оно может увеличиться на 45,3%.

По прогнозам JPMorgan Chase & Co, экономика Израиля на фоне обострения войны с палестинским движением ХАМАС может сократиться в четвертом квартале (октябрь—декабрь) на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.