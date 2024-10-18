Замглавы Минфина заявил, что при недоверии банкам «кэш не вариант»

Хранить наличную иновалюту небезопасно, тем, кто не доверяет банкам, стоит покупать золото, считает замглавы Минфина. Ранее Центробанк пообещал усилить контроль за операциями с драгметаллами на фоне роста спроса россиян

Алексей Моисеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Хранение сбережений в наличной иностранной валюте не является безопасным. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения, — заявил Моисеев. — Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото».

Он рассказал, что «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», а «европейцы тоже могут ограничить». При этом желающие сохранить сбережения «не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе».

По итогам 2022 года объем валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум и составил меньше $60 млрд к 1 ноября по сравнению с $69,2 млрд в 2012-м, следует из данных Центробанка. Резкий отток валюты со счетов и депозитов начался после объявления о проведении военной операции на Украине и последовавших санкций со стороны Запада. Пиковыми месяцами снятия наличной валюты стали март (минус $8,7 млрд), апрель (минус $9,9 млрд) и сентябрь (минус $7,2 млрд). Всего с начала года остатки на валютных вкладах сократились тогда на 37,9%, или $36,4 млрд.

Как утверждал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов — они превратились в «де-факто рублевые». Вместе с тем глава Сбербанка Герман Греф допускал рассмотрение вопроса об отрицательных ставках по валютным счетам физлиц.

В августе 2023 года Центробанк заявил о росте интереса россиян к валютным счетам. По данным регулятора, совокупные активы российских домохозяйств в иностранной валюте на 1 июля достигли 22,45 трлн руб., или $258 млрд по курсу на отчетную дату. Долю валютных активов в совокупных сбережениях россиян тогда оценили в 24%.

Резкий рост спроса россиян на драгоценные металлы в слитках, в основном золота, зафиксировали в марте 2022 года. По итогам того года физлица приобрели в кредитных организациях порядка 100 т золота, а в 2023-м — 96 т, по оценкам Минфина. Такую тенденцию объясняли отменой НДС на слитки, которые должны были стать альтернативой валютным вкладам на фоне санкций.

В мае 2024 года Центробанк пообещал усилить контроль за операциями россиян с золотом, в частности ввести для банков новые «антиотмывочные» критерии.