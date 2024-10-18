Минфин допустил субсидирование выходящих на SPO компаний

Минфин обсуждает вопрос субсидирования компаний, выходящих со вторичным размещением акций, сказал глава департамента ведомства. Также министерство составило список государственных компаний, которые могут осуществить SPO

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин обсуждает вопрос выделения субсидий для компаний, проводящих не только IPO, но и SPO (вторичное размещение акций), сказал директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев в кулуарах Московского финансового форума.

«Обсуждается в том числе вопрос использования в качестве альтернативы льготному кредитованию, субсидируемому со стороны государства, выхода на фондовый рынок, в том числе путем вторичного размещения при условии получения субсидирования от государства. Параметры пока этого механизма обсуждаются», — отметил Яковлев.

Субсидии на SPO будут одним из побуждающих факторов, но не основным стимулом для выхода на рынок, подчеркнул глава департамента. «Мы всегда об этом говорим — кого-то заставить и директивно вывести [компанию] на IPO или SPO, наверное, неправильно. Должна быть внутренняя готовность компании, должна быть потребность и должна быть правильная конъюнктура под это. Все другие факторы — это факторы стимулирующие и в условиях текущей денежно-кредитной политики позволяющие такое решение принять», — пояснил Яковлев.

Замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на сессии форума, отметил, что министерство со своей стороны будет работать над стимулированием выхода на SPO компаний с государственным участием, которые уже представлены на рынке и входят в число «фишек» («голубых фишек», то есть наиболее ликвидных компаний). «Названия говорить я, конечно, не буду. Это, естественно, инсайд, потому что большинство из этих компаний уже торгуются. Но я вас уверяю что у нас есть достаточно большой список компаний, которые мы будем предлагать руководству страны выводить через SPO на фондовые рынки», — сказал Моисеев.

Ранее предложение субсидировать компании, выходящие на долевой рынок, высказали в Банке России. В «Основных направлениях развития финансового рынка до 2027 года» регулятор предложил идею субсидирования компаний, которые реализуют приоритетные для экономики проекты. По замыслу ЦБ, финансировать субсидии эмитентам можно за счет средств, которые сейчас выделяются из бюджета для субсидирования льготного кредитования. В Банке России полагают, что такой подход позволит сделать одинаково привлекательным для компаний привлечение финансирования через льготные банковские кредиты (часть ставки по ним субсидируется государством) и через размещение на бирже.

Различные предложения по поддержке компаний, выходящих на публичный рынок, высказываются властями в рамках исполнения поручения президента о росте капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. По оценке экспертов, для достижения этой цели с учетом роста ВВП в ближайшие шесть лет необходимо утроение капитализации фондового рынка от его текущих значений (53,6 трлн руб. на конец третьего квартала 2024 года).