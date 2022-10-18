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Российские брокеры начали смягчать условия для хранения валюты на счетах

Ряд российских брокеров повысили лимиты бесплатного хранения валюты на счетах, а один отменил комиссию за остатки в долларах и евро. Но либерализация может быть временной, так как владение валютой по-прежнему связано с рисками
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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Как минимум три российских брокера пересмотрели тарифы за хранение недружественных валют — евро, долларов и фунтов стерлингов — на брокерских счетах клиентов-физлиц в сторону смягчения, следует из регламентов и условий обслуживания, которые изучил РБК.

Полностью отменят комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на брокерских счетах, «Газпромбанк Инвестиции», следует из клиентской рассылки (есть у РБК) и тарифной сетки, опубликованной на сайте брокера. Комиссия за хранение швейцарских франков сохранится и будет составлять 0,017% в день, но не менее 1 франка. Новые правила вступают в силу с 19 октября.

Еще два брокера значительно смягчили политику в отношении остатков в недружественных валютах. Так, с 1 октября брокер «БКС Мир инвестиций» повысил лимит валютных остатков на брокерских счетах, не облагающийся комиссией, с $1 тыс. до $10 тыс. для долларов, евро и фунтов стерлингов. При превышении лимита 10 тыс. клиенту придется ежемесячно платить комиссию от 0,3 до 0,6%. Размер комиссии зависит от совокупной стоимости портфеля клиента, чем она выше — тем ниже комиссия.

С 5 октября лимит бесплатного хранения повысил и «Финам» — с 1 тыс. до 5 тыс. условных единиц. В актуальном регламенте брокерского обслуживания «Финама» указано, что бесплатное хранение до 5 тыс. распространяется на все недружественные валюты — евро, доллары и фунты стерлингов. За хранение от 5 тыс. до 100 тыс. в указанных валютах брокер будет брать комиссию 5% годовых, а свыше 100 тыс. — 3% годовых.

Российские брокеры начали массово вводить комиссию за хранение валюты с июля 2022 года, после того как Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал под санкции ЕС и приостановил торговлю евро, позже Мосбиржа (в ее контур входит НРД) также остановила торговлю швейцарским франком. Первым о введении комиссии на остатки в недружественных валютах объявили «Тинькофф инвестиции». Этому же примеру последовали и другие крупные российские брокеры — «Атон», «БКС Мир инвестиций», «Открытие Инвестиции» и другие.

Как брокеры объясняют пересмотр условий хранения валюты

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«Принимая решение о введении или пересмотре тарифов, мы анализируем все факторы — себестоимость услуг и условия конкурентной среды. В данном случае оба фактора позволили нам пересмотреть в сторону улучшения стоимость услуги для наших клиентов», — сказал руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, ситуация с хранением валюты постепенно проясняется, «но при этом риски все равно присутствуют».

Сейчас брокер видит для себя возможность снизить плату, продолжает Леснов, но ситуация может измениться. «Внешний фон очень динамичный, и мы не можем исключать, что в будущем эти ставки могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону», — заключил он.

По словам Леснова, после введения комиссий валютные остатки клиентов снизились. «Это связано с совокупностью факторов: ситуация со слухами про возможные санкции к НЦК (Национальный клиринговый центр, посредник в валютных сделках на Мосбирже. — РБК) и введение комиссии за хранение остатков валюты, безусловно, нервируют клиентов, и многие предпочли перевести валютные активы из недружественных в валюты дружественных стран», — отмечает Леснов.

«Решение [о повышении лимита, не облагающегося комиссией] принято для удобства клиентов, регулярно торгующих ценными бумагами с расчетами в долларах. При небольших суммах остатка им не нужно беспокоиться о комиссии», — объяснил руководитель направления департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин. Он также указал на постепенное сокращение остатков клиентов в «токсичных» валютах.

В «Газпромбанк Инвестиции» не ответили на запрос РБК о причинах смены условий хранения валюты.

Как работают с валютой остальные брокеры

Ряд российских брокеров не вводили комиссии за хранение валютных остатков на брокерских счетах или вводили такую комиссию только на некоторые валюты. Так, «Открытие Инвестиции» не взимают плату за хранение долларов на брокерском счете, пояснил представитель брокера, в отношении которого действуют западные санкции. Но за покупку долларов на брокерский счет нужно заплатить 5% от объема операции. При этом для клиентов «Открытие Инвестиции» действует комиссия за хранение евро — 3% годовых, если сумма остатка превышает €10 тыс. Купить евро на счет у брокера нельзя.

Менять условия хранения валюты на счетах «Открытие Инвестиции» не планируется, рассказал представитель брокера. «Мы считаем, что у нас достаточно либеральные условия в части комиссий за хранение валют», — пояснил он. Но в случае снижения геополитической напряженности и санкционных рисков, а также улучшения рыночной ситуации и нормализации работы расчетной инфраструктуры, «Открытие Инвестиции» готовы рассмотреть отмену комиссий за хранение евро и покупку долларов, добавил он.

В «ВТБ Инвестиции», брокерах «Сбера» и Альфа-банка, в отношении которых тоже введены санкции, комиссию за хранение валюты не берут, рассказали корреспонденту РБК в их службах поддержки. Но и купить недружественную валюту через этих брокеров не получится, операции приостановлены из-за западных ограничений. С 17 августа Альфа-банк пытался восстановить доступ к торгам евро и долларом в тестовом режиме, указали в поддержке банка. «К сожалению, с 26 сентября тестовый режим был приостановлен», — отметил специалист поддержки, уточнив, что банк работает над тем, чтобы вернуть возможность покупки долларов и евро.

На сайте брокера «Атон» указано, что он взимает комиссию 5% годовых на остатки в евро, долларах, швейцарских франках, фунтах стерлингов. Если сумма на брокерском счете не превышает $1 тыс., комиссия не взимается. Такие условия действуют с конца июля. Брокер «Фридом Финанс» берет комиссию 6% годовых с остатков в евро, если сумма на счете превышает 1 тыс. «Тинькофф Инвестиции» с конца июня взимают комиссию 1% в месяц за хранение евро и британских фунтов свыше 10 тыс. Все три брокера не ответили на запросы РБК о том, собираются ли они смягчать тарифы.

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Маргарита Мордовина
Валюта брокер
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