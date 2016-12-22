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Гинер за полгода не предоставил ЦБ подтверждений владения «Капитал Лайф»
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Гинер за полгода не предоставил ЦБ подтверждений владения «Капитал Лайф»
Финансы, 19:31
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Гинер за полгода не предоставил ЦБ подтверждений владения «Капитал Лайф»
ЦБ до сих пор не получил от Евгения Гинера документальных подтверждений того, что он является акционером страховщика жизни «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь»). Впервые Гинер заявил о своих правах на страховщика еще в апреле
Евгений Гинер (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Центробанк до сих пор не получил подтверждений того, что президент ФК ЦСКА, бизнесмен Евгений Гинер, — акционер страховщика жизни «Капитал Лайф» (ранее называлась «РГС Жизнь»). Об этом заявил РБК на полях форума Finopolis-2018 в Сочи зампред Центробанка Владимир Чистюхин, курирующий страховой рынок.

«Господин Гинер приходил на встречу с ЦБ после того, как он заявил, что он акционер [страховщика], но до сих пор мы не получили никаких внятных документальных подтверждений этого», — сказал Чистюхин.

Евгений Гинер говорит, что не совсем согласен со словами Чистюхина. «В настоящее время я не являюсь бенефициаром компании, а имею на нее права и являюсь ее президентом. Я лично встречался с господином Чистюхиным в конце сентября, и на этой встрече обсуждался вопрос оформления моих прав на компанию», — говорится в ответе Гинера, переданном в РБК через представителя «Капитал Лайф». «Документы, подтверждающие мои права, ранее передавались в ЦБ», — подчеркивает Гинер. Сейчас заканчивается процесс подготовки документов для официального оформления в рамках российского законодательства, добавляет он.

Гинер назвал себя хозяином компании «Росгосстрах Жизнь»
Бизнес

В апреле 2018 года Гинер заявил, что собственник «РГС Жизнь» — он и до сих пор он не объявлял об этом, чтобы «не портить резюме компании». При этом, по данным ЕГРЮЛ, 100% «Капитал Лайф» принадлежит ООО «Лайф Инвест». В этой компании в свою очередь 3% контролирует Алхас Сангулия, 97% — кипрская «Датлодикс Инвестментс Лимитед», бенефициар которой — Сангулия. Он в свою очередь давний знакомый бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Именно ему, как считалось, Хачатуров продал страховщика жизни в конце 2016 года.

Однако в апреле 2018 года стало известно: «РГС Жизнь» с конца 2015 года контролировал президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Хачатуров в июне пояснял, что передал Гинеру права на владение «РГС Жизнь» на основании deed of trust (трастового договора) в рамках английского права. При этом ЦБ утверждал, что все это время не знал, что владелец «РГС Жизнь» — Гинер.

Авторы: Екатерина Литова, Георгий Перемитин.
Теги: Евгений Гинер , Центробанк
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