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Финансы ,  
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Сбербанк не передал в госсистему 6 млн образцов биометрических данных

Около 6 млн биометрических данных клиентов Сбербанка не были переданы в государственную систему. Причины — нежелание клиентов и некачественные образцы. Впрочем, это лишь малая часть из 36 млн собранных образцов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк не смог импортировать в государственную Единую биометрическую систему (ЕБС) около 6 млн биометрических образцов лиц своих клиентов. Об этом на ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение» сообщил директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев.

Всего Сбербанк собрал 36 млн биометрических данных лица и 28 млн записей голоса. По словам Евсеева, «Сбер» не смог передать часть данных по трем причинам: одна из них — техническая и связана с качеством биометрии, две другие — с нежеланием клиентов использовать их биометрию (отзыв согласия непосредственно у банка и запрет на использование биометрии через МФЦ).

«Гражданин в какой-то момент понимал, что у него, оказывается, сдана биометрия в «Сбере». Он не хотел бы, чтобы она была — вообще существовала и тем более куда-то передавалась. Он отзывал согласие», — описал Евсеев одну из причин.

Кроме того, по инициативе Министерства цифрового развития в ЕБС была введена функция самозапрета со стороны клиентов на использование биометрии, для этого гражданин должен обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ, напомнил Евсеев: «Такой самозапрет был введен в конце прошлого года. Мы считаем, что эта задача, может быть, не супер помогает развитию технологии, но она очень правильная с точки зрения интересов гражданина. И, конечно, мы в целом эту историю поддержали».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

При этом из 30 млн образцов, переданных Сбербанком, 28 млн хотя бы один раз применялись клиентами при обслуживании, сказал Евсеев. Он уточнил, что в целом после передачи данных клиентов Сбербанка в ЕБС было зарегистрировано более 60 млн данных.

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России при участии «Ростелекома». Она дает новым клиентам банков возможность не проходить идентификацию в отделении, а использовать для этого свои данные (образец голоса и изображение лица). В 2021 году ЕБС стала государственной информационной системой, однако она не пользовалась популярностью среди граждан. Например, по состоянию на май 2021 года в ЕБС было зарегистрировано всего около 200 тыс. пользователей. В итоге был принят закон, по которому с 2023 года все биометрические данные коммерческих организаций, в основном банков, должны храниться только в ЕБС. Процесс передачи данных был завершен в конце прошлого года и по состоянию на февраль 2024 года число биометрических образцов в ЕБС составляло около 70 млн.

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Авторы
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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