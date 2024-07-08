В России появится сервис для заключения брака по биометрии без обращения в ЗАГС

В России появится сервис для заключения брака по биометрии

Сервис позволит гражданам подтверждать личность по биометрии, не предъявляя документов. В частности, так разрешат заключать брак, менять имя и устанавливать отцовство

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис для заключения брака по биометрии без подачи документов в ЗАГС. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера, передает «РИА Новости».

По поручению Григоренко ведомства должны разработать дорожную карту, в которой будут детально прописаны этапы реализации проекта, а также сроки запуска сервиса.

Сервис позволит гражданам получать услуги органов ЗАГС по биометрии в целом, в том числе заключать брак без предъявления документов, пояснили в аппарате вице-премьера.

Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будут использовать данные из Единой биометрической системы (ЕБС). По этой причине услуги ЗАГСа, которые разрешат получать без документов, будут доступны только тем, чья биометрия есть в системе.

Подтверждение личности по биометрии будет доступно при заключении брака, смене имени и установлении отцовства, а также в некоторых других случаях.

После запуска сервиса граждане смогут взаимодействовать с ЗАГС двумя способами — запрашивать услуги, как раньше, с предъявлением документов, а также с помощью биометрии, заключили в аппарате вице-премьера.

ЕБС содержит три вида биометрии — упрощенную, стандартную и подтвержденную. Первую можно зарегистрировать в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Она позволяет пользователям оплачивать проезд в общественном транспорте, бесконтактно проходить в офис, оплачивать покупки в магазине на сумму до 2,5 тыс. руб. Стандартная биометрия регистрируется в том же приложении с использованием загранпаспорта нового образца. Она позволяет заходить в аккаунт на портале госуслуг, получать eSIM, оформить Карту болельщика и получать услуги, доступные по упрощенной биометрии. Подтвержденная биометрия регистрируется только в банке. Она позволяет получать юридически значимые услуги, требующие подтверждения личности, например, брать кредиты или открывать счета, получать электронную подпись, а также услуги, доступные по стандартной и упрощенной биометрии.

По данным Федеральной службы статистики, за 2023 год в России было зарегистрировано почти 946 тыс. браков и 683,7 тыс. разводов. Только к октябрю 2023 года через «Госуслуги» заявления в ЗАГС на заключение брака подали 410 тыс. раз. При этом заявления на развод таким образом подавали в шесть раз реже — их направили через портал 70 тыс. человек.