FT назвала заблокированную в России прибыль зарубежных компаний
Компании из стран, которые Москва включила в список недружественных, за прошлый год получили прибыль более чем $18 млрд, эти средства остаются заблокированными в России, сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики.
По данным аналитиков, о самой большой прибыли в России в 2022 году сообщил Райффайзенбанк (австрийская группа Raiffeisen Bank International) — $2 млрд. Американские Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн и $718 млн соответственно. Из покинувших российский рынок компаний по прибыли в прошлом году лидером стал шведский производитель грузовиков Scania — $621 млн.
Общая прибыль компаний из США в России составила $4,9 млрд, следом идут немецкие и австрийские предприятия с $2,4 млрд и $1,9 млрд соответственно. На четвертом месте по полученной в России прибыли находятся швейцарские компании с $1 млрд.
В Raiffeisen Bank International подтвердили, что у них «нет доступа» к прибыли в России. Philip Morris отказался от комментариев, а PepsiCo и Scania не ответили на запросы FT.
«Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России, — сказал исполнительный директор крупной компании, зарегистрированной в стране, не обозначенной как недружественная. — И нет никакого способа вытащить их оттуда».
В начале марта прошлого года правительство составило список недружественных стран, в него вошли США, государства ЕС, Великобритания, Канада, Япония и др. Все сделки с компаниями и частными лицами из этих стран должны быть одобрены правкомиссией.
Кроме того, западные компании могут получить у специальной комиссии разрешение на продажу бизнеса в России. Сделки обычно совершаются со значительным дисконтом, кроме того, покупатели западных активов оплачивают специальный взнос в российский бюджет.
Один из участников сделок по уходу компаний с российского рынка рассказал FT, что для фирм из недружественных стран репатриация дивидендов уже «так же сложна, как продажа бизнеса» в России. «Разрешение на распределение дивидендов уже давно стало своего рода поощрением за «хорошее поведение», которое дает понять, что вы хотите остаться в России», — отметил он.
С трудностями с репатриацией прибыли в России сталкиваются и компании не из недружественных стран. Например, председатель правления индийской нефтяной компании Oil India Ранджит Рат говорил, что у предприятия на банковских счетах в России находится $150 млн, которые пока она не может получить.
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