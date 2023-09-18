FT назвала заблокированную в России прибыль зарубежных компаний

Более $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран остаются заблокированными в России, в том числе Raiffeisen Bank International ($2 млрд), Philip Morris ($775 млн) и PepsiCo ($718 млн)

Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Компании из стран, которые Москва включила в список недружественных, за прошлый год получили прибыль более чем $18 млрд, эти средства остаются заблокированными в России, сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики.

По данным аналитиков, о самой большой прибыли в России в 2022 году сообщил Райффайзенбанк (австрийская группа Raiffeisen Bank International) — $2 млрд. Американские Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн и $718 млн соответственно. Из покинувших российский рынок компаний по прибыли в прошлом году лидером стал шведский производитель грузовиков Scania — $621 млн.

Общая прибыль компаний из США в России составила $4,9 млрд, следом идут немецкие и австрийские предприятия с $2,4 млрд и $1,9 млрд соответственно. На четвертом месте по полученной в России прибыли находятся швейцарские компании с $1 млрд.

В Raiffeisen Bank International подтвердили, что у них «нет доступа» к прибыли в России. Philip Morris отказался от комментариев, а PepsiCo и Scania не ответили на запросы FT.

«Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России, — сказал исполнительный директор крупной компании, зарегистрированной в стране, не обозначенной как недружественная. — И нет никакого способа вытащить их оттуда».

В начале марта прошлого года правительство составило список недружественных стран, в него вошли США, государства ЕС, Великобритания, Канада, Япония и др. Все сделки с компаниями и частными лицами из этих стран должны быть одобрены правкомиссией.

Кроме того, западные компании могут получить у специальной комиссии разрешение на продажу бизнеса в России. Сделки обычно совершаются со значительным дисконтом, кроме того, покупатели западных активов оплачивают специальный взнос в российский бюджет.

Один из участников сделок по уходу компаний с российского рынка рассказал FT, что для фирм из недружественных стран репатриация дивидендов уже «так же сложна, как продажа бизнеса» в России. «Разрешение на распределение дивидендов уже давно стало своего рода поощрением за «хорошее поведение», которое дает понять, что вы хотите остаться в России», — отметил он.

С трудностями с репатриацией прибыли в России сталкиваются и компании не из недружественных стран. Например, председатель правления индийской нефтяной компании Oil India Ранджит Рат говорил, что у предприятия на банковских счетах в России находится $150 млн, которые пока она не может получить.