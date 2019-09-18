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Финансы ,  
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ЦБ предложил банкам льготы за сбор биометрических данных россиян
ЦБ готов ослабить требования к банкам по резервам, если они соберут биометрические данные клиентов, которым выдают кредиты. Однако сбор биометрии обходится недешево, а сами льготы не так существенны
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Банкам разрешат создавать меньше резервов под необеспеченные кредиты, выданные клиентам с помощью биометрической идентификации, следует из проекта поправок, который опубликовал ЦБ.

Беззалоговые кредиты физлицам, выданные с 2014 года, по которым нет просрочек, можно будет резервировать по ставке не менее 2%, если банк соберет биометрические данные клиента. Сейчас к этой группе кредитов применяется ставка 3%. Если по необеспеченным ссудам фиксируется просрочка, которая не превышает 30 дней, по ним можно будет формировать резервы по ставке 7% (сейчас 8%). Банк России также намерен выделить в отдельную категорию ссуды, выданные с помощью биометрической идентификации индивидуальным предпринимателям, по ним резервы составят 1,5%.

Проблемы со сбором

Единая биометрическая система (ЕБС) работает с июля 2018 года, проект разработал ЦБ совместно с «Ростелекомом». Предполагается, что сдача биометрических шаблонов (фото и образец голоса) позволит клиентам банков получать финансовые услуги в разных организациях удаленно. Количество сданных шаблонов официально не раскрывается, но источник РБК в банке из топ-20 говорил, что за год работы в системе собрано всего около 15 тыс. биометрических данных клиентов. Активно использует и продвигает биометрию для своих внутренних сервисов Сбербанк: его глава Герман Греф даже спорил с ЦБ о необходимости создания ЕБС, но все же присоединился к ней из-за законодательных требований.

Обязательные требования приводят к дополнительным расходам банков. Эксперты КПМГ оценивали стоимость оборудования одного банковского отделения для сбора биометрии в среднем в 2–3 млн руб.

Снижение требований по резервированию будет стимулировать банки предлагать кредиты с использованием ЕБС, считает директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов.

Проблема кроется не в количестве биометрических образцов или размере дисконта по резервам, считают в Альфа-банке. «Биометрическая идентификация занимает лишь малую часть кредитного процесса. Основные риски банков связаны не с мошенничеством, а с невозвратом кредитов. Иными словами, ключевые риски лежат в области оценки кредитоспособности — данная инициатива эту проблему не затрагивает», — сообщила пресс-служба банка РБК.

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Крупные банки не получат достаточно стимулов для более активного сбора биометрии. «Норма резервирования снижается не очень существенно, а объемы портфелей должны быть достаточно велики для того, чтобы эффект от сокращения резервов был заметен», — замечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Если у заемщика не наблюдалось просрочек в последние годы, то по такому кредиту и так резерв будет небольшой», — резюмировал младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Подробнее о том, нужны ли банкам льготы от ЦБ, читайте в материале РБК Pro.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Центробанк, «Ростелеком», биометрические данные
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