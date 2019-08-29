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Финансы ,  
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«Ростелеком» и банки проверят качество биометрических данных россиян
ЦБ и Ростелеком могут наполнить свою биометрическую систему данными, которые уже собрали для себя банки, рассказали источники РБК. Сначала они проверят качество биометрии
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

«Ростелеком» и банки до 31 августа должны проверить качество биометрических данных клиентов, которые банки собирают для внутренних биометрических систем. Такая задача поставлена по итогам встречи в ассоциации Финтех (АФТ) 16 августа (РБК ознакомился с презентацией по итогам встречи). Проверку данных решили провести, чтобы ЦБ, АФТ и «Ростелеком» смогли понять, можно ли использовать эти данные в Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома», рассказали РБК три источника в банковской сфере, знакомых с обсуждением вопроса.

Подробности читайте в материале «РБК Pro».

ЕБС, предназначенная для удаленного получения банковских услуг, испытывает проблемы с наполняемостью — по словам одного из источников, за год работы в системе собрано всего около 15 тыс. биометрических данных клиентов (образец лица и голоса). Поэтому сейчас «Ростелеком» «судорожно ищет новые кейсы для ЕБС», говорит другой источник.

Единая биометрическая система заработала в конце июня 2018 года. Проект ЦБ и «Ростелекома» запущен для удаленного получения финансовых услуг.

Биометрию для ЕБС собирают 155 банков в более чем 5,3 тыс. отделениях, ответили РБК в «Ростелекоме», не раскрыв количество сданных шаблонов. По данным на октябрь прошлого года (более поздние не раскрывались), биометрию для ЕБС сдали всего около 2 тыс. человек. Банкам это обходится недешево: по оценке старшего менеджера технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилии Шароватовой, оборудование и программное обеспечение для одного отделения стоят сейчас не менее 5 млн руб.

Параллельно банки наполняют свои биометрические системы. В частности, Сбербанк систему сбора биометрии запустил прошлой осенью, и наполняется она гораздо быстрее — по словам главы Сбербанка Германа Грефа, к концу прошлого года банк собрал уже «миллионы» образцов биометрии.

«Пока «Ростелеком» обсуждает с банками техническую сторону вопроса. Банки могут передать фотографии клиентов без какой-либо дополнительной информации о них, записи голосов передать не получится из-за технических трудностей», — уточнил один из источников РБК. В ЕБС идентификация личности проходит по двум параметрам: изображение лица и слепок голоса, поэтому одних только фотографий недостаточно, добавляет он: «Либо в системе понизятся требования к качеству собираемых данных, либо эти фотографии необходимы для какого-то внутреннего сервиса в ЕБС».

По словам другого собеседника на рынке биометрической идентификации, «Ростелеком» готовится к запуску своего проекта по сбору биометрии в МФЦ, а для проверки и настройки системы ему нужны «эталонные данные» (образцы биометрии, которые у клиента взяли в банке в идеальных условиях). «Взять их из ЕБС невозможно, так как система очень плохо наполняется, поэтому единственный вариант — обратиться к внутренним ресурсам банков», — говорит он.

«Ростелеком» «не в курсе» этой инициативы, сообщила его пресс-служба. РБК направил запрос в ЦБ и ассоциацию Финтех.

О том, готовы ли банки делиться биометрическими данными клиентов с «Ростелекомом», читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Евгения Чернышова, Александра Посыпкина
Теги: биометрия, ЦБ
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